ترامب: "الشيوعي" زهران ممداني يريد تدمير نيويورك ولن أسمح بذلك

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المرشح لمنصب عمدة نيويورك النائب الديمقراطي المسلم زهران ممداني بأنه يسعى إلى تدمير المدينة.

وقال ترامب في تصريح له: "هناك محاولة لانتخاب الشيوعي زهران ممداني عمدة لمدينة نيويورك ولن أسمح بذلك".

وأضاف أن "هناك أعضاء في الكونجرس ورؤساء سابقون يتبنون علنا عقائد الاشتراكية والماركسية والشيوعية الصريحة".

وشدد الرئيس ترامب على أن "أمريكا لن تكون شيوعية أبدا بأي شكل من الأشكال بما في ذلك مدينة نيويورك".

وتابع: "ممداني يريد سحب تمويل الشرطة وهو شيوعي على أعلى مستوى. لم تقدم أجيال من الأمريكيين قبلنا دماءها فقط لنسلم بلادنا للمجانين الماركسيين".

يذكر أن ممداني كان قد كشف قبل يومين عن تلقيه تهديدات من الرئيس ترامب بالاعتقال والسجن والحرمان من الجنسية الأمريكية والترحيل من البلاد.

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