زهران ممداني: ترامب هددني بالاعتقال وتجريدي من جنسيتي الأمريكية وترحيلي

اتهم المرشح الديمقراطي المسلم زهران ممداني، الذي فاز بالانتخابات التمهيدية على منصب عمدة مدينة نيويورك، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهديده بالاعتقال، وتجريده من جنسيته الأمريكية.

وقال ممداني في تصريح له: إن "الرئيس ترامب هدَّدني للتو بالاعتقال، وتجريدي من جنسيتي، وهددني بوضعي في معسكر اعتقال وترحيلي".

وأضاف ممداني، البالغ من العمر 33 عامًا: "الرئيس ترامب هددني لرفضي السماح لدائرة الهجرة والجمارك بإرهاب مدينتنا".

وكان ترامب قد هاجم، ممداني، في وقت سابق، واصفًا إياه بأنه "شيوعي متطرف"، على حد تعبيره، مشعلًا سجالًا وتناحرًا سياسيًّا مبكرًا مع ممداني.

وقال ترامب في منشور عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "تجاوز الديمقراطيون الحدود. فاز زهران ممداني، الشيوعي المهووس، بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، وهو في طريقه لمنصب عمدة المدينة".

وأضاف ترامب: "سبق لنا أن رأينا يساريين متطرفين، لكن الوضع أصبح سخيفًا بعض الشيء. مظهره بشع، صوته مزعج، ليس ذكيًّا"، لافتًا إلى أن "جميع الحمقى يدعمونه"، بحسب قوله.

وفاز عضو مجلس ولاية نيويورك زهران ممداني بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي للترشح لمنصب عمدة نيويورك، بحسب نتائج أولية، الأربعاء الماضي.

ووُلد "ممداني" في أوغندا، وانتقل إلى نيويورك في سن السابعة، وحصل على الجنسية الأمريكية العام 2018.

وعمل "ممداني" مستشارًا إسكانيًّا في مجال منع حبس الرهن العقاري في "كوينز"، وهو برنامج يركز على مساعدة أصحاب المنازل ذوي الدخل المحدود من غير البيض، وهو دور قال إنه ألهمه لدخول المعترك السياسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.