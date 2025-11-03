أمطار إسرائيل الصناعية تثير الجدل، خبير مناخ يفجر مفاجأة!

أكد الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، أن استمطار السحب ظاهرة صناعية تُستخدم منذ أكثر من 30 عامًا، وما زالت تُطبق في بعض الدول مثل المغرب والسعودية والإمارات.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه تمت مناقشة هذا الموضوع في اجتماعات جامعة الدول العربية، حيث عرضت الجزائر معاناتها من ندرة المياه بسبب قيام المغرب بعمليات استمطار السحب.

وأضاف أن حركة الرياح في طبقات الجو العليا تسير عادة من الغرب إلى الشرق، وأن حركة السحب تتكوّن أساسًا من بخار المياه الذي يتكاثف ويسقط في صورة أمطار، مشيرا إلى أن استمطار السحب لا يحدث بشكل يومي، وإنما قد يتم مرة واحدة في الأسبوع فقط.

وشدد على أن الصين تُعد أكبر دولة في العالم استخدامًا لتقنية استمطار السحب، بينما تقوم إسرائيل أيضًا بممارسة هذه العمليات، وهو ما يؤثر سلبًا على إيران من حيث توزيع كميات الأمطار في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.