الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أمطار إسرائيل الصناعية تثير الجدل، خبير مناخ يفجر مفاجأة!

السحب، فيتو
السحب، فيتو
ads

أكد الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، أن  استمطار السحب ظاهرة صناعية تُستخدم منذ أكثر من 30 عامًا، وما زالت تُطبق في بعض الدول مثل المغرب والسعودية والإمارات. 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه تمت مناقشة هذا الموضوع في اجتماعات جامعة الدول العربية، حيث عرضت الجزائر معاناتها من ندرة المياه بسبب قيام المغرب بعمليات استمطار السحب.

وأضاف أن حركة الرياح في طبقات الجو العليا تسير عادة من الغرب إلى الشرق، وأن حركة السحب تتكوّن أساسًا من بخار المياه الذي يتكاثف ويسقط في صورة أمطار، مشيرا إلى أن  استمطار السحب لا يحدث بشكل يومي، وإنما قد يتم مرة واحدة في الأسبوع فقط.

وشدد على أن الصين تُعد أكبر دولة في العالم استخدامًا لتقنية استمطار السحب، بينما تقوم إسرائيل أيضًا بممارسة هذه العمليات، وهو ما يؤثر سلبًا على إيران من حيث توزيع كميات الأمطار في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور علي قطب أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق استمطار السحب المغرب السعودية الإمارات

مواد متعلقة

تكاثر السحب الرعدية على هذه المناطق غدا الثلاثاء

الأرصاد: تكاثر السحب الممطرة على هذه المناطق

الأرصاد: تكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية الغربية

تفاصيل خدمة تقسيط السحب النقدي عبر الهاتف في البنك الأهلي

الأكثر قراءة

تبدأ الرابعة فجرا وتنتهي في التاسعة صباحا، تحذير من هذه الظاهرة الجوية غدا

الدوري الإنجليزي، سندرلاند يتأخر أمام إيفرتون بهدف في الشوط الأول

انتظام حركة القطارات بالإسكندرية

سعر القصدير في البورصات العالمية

إعلام عبري: واشنطن تخشى انهيار اتفاق غزة بسبب حوادث بمناطق سيطرة جيش الاحتلال

وكيل التموين بالإسكندرية يقود حملة على الأسواق والمحلات التجارية المخابز البلدية

تكاثر السحب الرعدية على هذه المناطق غدا الثلاثاء

محافظ الجيزة يجوب شوارع الوراق وإمبابة ليلًا ويوجه إنذارًا لنائب رئيس هيئة النظافة

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

حبس وغرامة، عقوبة إتلاف المنشآت المعدة للاستخدام في الانتخابات

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم تناول الدواء في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

ماذا كان يفعل الرسول قبل صلاة الفجر؟

أستاذ فقه: إكرام السياح واجب شرعي ودليل على الإيمان الصادق (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية