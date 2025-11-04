الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
اقتصاد

31.6 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين نحو 31.6 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 1.534 مليون ورقة منفذة على 150 ألف عملية.


وجاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 32.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.296 مليون ورقة منفذة على 138 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.


هذا وقد استحوذت الأسهم على 21.29 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات /  أذون نحو 78.71 % خلال الجلسة.

تعاملات جلسة الإثنين 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات  الإثنين، وربح رأس المال السوقي 27 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.796 تريليون جنيه.

 

مؤشر “إيجي إكس 30”

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 38622 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 47485 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 17450 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 4336 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة 

 

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 12163 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 15990 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 4002 نقطة.

 

تعاملات بداية الأسبوع 

وتراجعت معظم  مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات  الأحد أولى جلسات الأسبوع. وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.761 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 38082 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 46869 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 17206 نقاط، وهبط  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 4319 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 12078 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 15863 نقطة، فيما صعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 3932 نقطة.

 

تعاملات نهاية الأسبوع 

وارتفعت معظم مؤشرات  البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس الماضي، جلسة نهاية الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.769 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"  

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 38267 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 47003 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 17290 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 4334 نقطة.

 

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 12085 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 15908 نقاط، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3925 نقطة.

