الأنبا ميخائيل يشارك في كرنفال لذوي الهمم في إيبارشية حلوان

ايبارشية حلوان
ايبارشية حلوان

شارك نيافة الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة في كرنفال “فرّحني شكرًا” لذوي القدرات الخاصة وللصم وضعاف السمع، والذي أُقيم بكنيسة السيدة العذراء الأثرية (المطرانية) بحلوان.

شاركت فيه ٩ كنائس بمشاركة ١٤٩ مخدومًا وذويهم و١٣٠ خادمًا وخادمة، ونظّم اللقاء أسرة القمص ميخائيل البحيري “المحبوبين” لذوي القدرات الخاصة وخدمة الصم وضعاف السمع.

 

تضمّن اليوم عدة فقرات، بدأت بـ القداس الإلهي الذي خدمه نيافة الأنبا ميخائيل، وشاركه فيه عدد من كهنة الإيبارشية، تلتها كلمة أبوية من نيافته عبّر فيها عن سعادته الكبيرة بأبنائه من ذوي القدرات الخاصة والصم وضعاف السمع.

كما تم تكريم خدام خدمة الصم وضعاف السمع تقديرًا لتعبهم ومحبتهم في الخدمة، إلى جانب فقرات ترفيهية متنوعة (٤ بيوت مختلفة) شارك فيها الحاضرون.

وفي ختام اليوم، اجتمع الجميع لترديد شعار الكرنفال معًا ثم التُقطت الصورة التذكارية الجماعية.

يذكر أن هذا هو الكرنفال الأول على مستوى الإيبارشية الذي جرى تنسيقه لخدمة ذوي الهمم والصم وضعاف السمع.

الجريدة الرسمية