الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

القاهرة للمسرح التجريبي يطرح استمارة المشاركة العربية والأجنبية في دورته الـ 33

مهرجان القاهرة الدولي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، عن فتح باب المشاركة في الدورة الثالثة والثلاثين من المهرجان، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر 2026، بمشاركة واسعة من الفرق المسرحية العربية والأجنبية.

وأوضح بيان المهرجان أن آخر موعد لتلقي طلبات المشاركة هو الأول من فبراير 2026، فيما سيتم طرح استمارة العروض المصرية لاحقًا عبر الموقع الرسمي للمهرجان وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

تجديد الثقة في الدكتور سامح مهران 

وكان وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، قد أعلن مؤخرًا عن تجديد الثقة في الدكتور سامح مهران لرئاسة الدورة الثالثة والثلاثين من المهرجان، تقديرًا لجهوده في قيادة الدورة الماضية نحو نجاح استثنائي من حيث التنظيم والمحتوى الفني والإقبال الجماهيري.

وأكد وزير الثقافة أن استمرار الدكتور مهران في قيادة المهرجان يأتي دعمًا لاستقراره وحرصًا على الحفاظ على مستواه المتميز كمحفل ثقافي عالمي يليق باسم القاهرة عاصمة المسرح العربي.

وحقق المهرجان في نسخته السابقة تفاعلًا عربيًا ودوليًا واسعًا، حيث شهد عروضًا متميزة من أكثر من عشرين دولة، ومناقشات فكرية معمّقة تناولت مستقبل المسرح التجريبي في ظل التحولات التكنولوجية الراهنة.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

ومنذ تأسيسه، رسّخ مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي مكانته كأحد أقدم وأبرز المهرجانات المتخصصة في المسرح التجريبي عالميًا، إذ يهدف إلى فتح آفاق جديدة للحوار بين الثقافات، وتعريف الجمهور في مصر والعالم العربي بـ أحدث الاتجاهات المسرحية وتقنيات الأداء والتعبير في مختلف المدارس الفنية.

ويُعد المهرجان منصة للتجريب والبحث والتفاعل، حيث يتيح للفرق المشاركة تقديم أشكال مسرحية مبتكرة تمزج بين الأداء الحي والتكنولوجيا، وتستكشف طرقًا جديدة في التفاعل مع الجمهور والفضاء المسرحي. 

كما يُسهم المهرجان في بناء جسور التواصل الفني والفكري بين المبدعين العرب والأجانب، من خلال الندوات وورش العمل واللقاءات الفكرية التي تُقام على هامش فعالياته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الدكتور سامح مهران وزير الثقافة

الأكثر قراءة

تبدأ الرابعة فجرا وتنتهي في التاسعة صباحا، تحذير من هذه الظاهرة الجوية غدا

الدوري الإنجليزي، سندرلاند يتأخر أمام إيفرتون بهدف في الشوط الأول

انتظام حركة القطارات بالإسكندرية

سعر القصدير في البورصات العالمية

إعلام عبري: واشنطن تخشى انهيار اتفاق غزة بسبب حوادث بمناطق سيطرة جيش الاحتلال

وكيل التموين بالإسكندرية يقود حملة على الأسواق والمحلات التجارية المخابز البلدية

تكاثر السحب الرعدية على هذه المناطق غدا الثلاثاء

محافظ الجيزة يجوب شوارع الوراق وإمبابة ليلًا ويوجه إنذارًا لنائب رئيس هيئة النظافة

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

حبس وغرامة، عقوبة إتلاف المنشآت المعدة للاستخدام في الانتخابات

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم تناول الدواء في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

ماذا كان يفعل الرسول قبل صلاة الفجر؟

أستاذ فقه: إكرام السياح واجب شرعي ودليل على الإيمان الصادق (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية