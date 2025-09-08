"هاشتاج نوتيل" أفضل عرض، تعرف على الفائزين بجوائز مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي (صور)

أسدل، منذ قليل، مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى، برئاسة الدكتور سامح مهران، الستار على دورته( 32)، وذلك بمسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا المصرية، بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وكوكبة من فناني المسرح المصري والعربي والعالمي.

حفل ختام مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

وبدأ الحفل الذي قدمته الإعلامية چاسمين طه، بفيلم تسجيلي عُرض به ملخص لكل فعاليات المهرجان خلال الأيام السبع الماضية، من ندوات وعروض وورش مسرحية.

ومن جانبه قال الدكتور سامح مهران رئيس المهرجان: ها نحن بصدد الانتهاء من فعاليات الدورة 32 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، لقد قضينا أسبوعًا متميزًا شاهدنا وتحاورنا وتفاعلنا مع العديد من التجارب المسرحية المختلفة، والتي أضاءت مسارح القاهرة، ودائمًا تكون الفنون هي ارقى لغة للتعارف ويأتي المسرح بصراعاته كعنصر أساسي لهذه الفنون، هكذا عودنا المسرح هذا الساحر، وها نحن نختتم الفاعليات ونلتقى مرة أخرى بإبداعات جديدة دمتم ودام إبداعكم.

وزير الثقافة

وقال وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو: الأصل في المحافل القدرة على التعبير، وعندما نتحدث عن ختام مهرجان المسرح التجريبي سنجده قد تغلف بالسعادة والحب، فالتجريب هو فرع أساسي في حرية التعبير، فليحيا كل أصحاب الرأي، ولتحيا كل الآراء نحو الحراك الثقافي الذي يصب في مصلحة الثقافة بالتأكيد، فاليوم هو يوم حب وسعادة، وأتمنى أن نلتقى قريبا في العديد من المحافل.

جوائز مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

أما جوائز المهرجان فقد قررت لجنة التحكيم منح شهادات التقدير التالية:

- شهادة تقدير للفنانة ياسمين سمير عن دورها في عرض «رماد من زمن الفتونة» - مصر.

- شهادة تقدير للفنانة إليسا موتو عن دورها في عرض «كوبليا» - إيطاليا.

- شهادة تقدير للفنانة استريلا جارسيا عن دورها في عرض «بطاقات ممزقة»- إسبانيا.

ثانيًا: جائزة لجنة التحكيم الخاصة قررت اللجنة منحها لعرض «الجريمة والعقاب» - مصر.

أما جائزة أفضل ممثلة «وقيمتها مائة ألف جنيه» رشح لها كل من:

شذي سالم «العراق» - سودابة أكبر «البحرين» - أندريا تانسي «رومانيا»، وقد ذهبت الجائزة إلي شذي سالم عن دورها فى عرض «سيرك» - العراق.

وجائزة أفضل ممثل وقيمتها «مائة ألف جنيه»، رشح لها: محمد عبدالله «البحرين»- أحمد شرجي «العراق- علاء قحطان «العراق، وذهبت الجائزة مناصفة إلي كل من: علاء قحطان عن دوره في عرض «سيرك» - العراق ومحمد عبدالله عن دوره في عرض «قهوة ساخنة» - البحرين.

- جائزة أفضل سينوغرافيا وقيمتها «مائة ألف جنيه» ورشح لها عرض «هاشتاج نوتيل» رومانيا وعرض «كوبليا» إيطاليا وعرض «روضة العشاق» تونس.

وقد ذهبت الجائزة إلي عرض «كوبليا» - إيطاليا.

أما جائزة أفضل نص وقيمتها «مائة ألف جنيه» وترشح لها كل من بوكثير دومة عن نص «عطيل وبعد» تونس - جواد الأسدي عن نص «سيرك» العراق - معز العاشوري عن نص «روضة العشاق» تونس وقد ذهبت الجائزة إلي جواد الأسدي عن نص «سيرك»، أما جائزة أفضل مخرج وقيمتها «مائة ألف جنيه» فقد رشح لها كل من: معز العاشوري عن عرض «روضة العشاق» تونس - كاترينا موتشي عن عرض «كوبليا» إيطاليا - جواد الأسدي عن عرض «سيرك» العراق، ذهبت الجائزة إلي معز العاشوري - تونس.

أفضل عرض بالمهرجان التجريبي

أما جائزة أفضل عرض وقيمتها «خمسمائة ألف جنيه» ورشح لها: عرض «روضة العشاق » تونس - «كوبليا» إيطاليا - «هاشتاج نوتيل» رومانيا، وذهبت الجائزة إلي عرض: «هاشتاج نوتيل» رومانيا.

