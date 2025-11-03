معدلات تنفيذ مشروعات المرافق لأراضي بيت الوطن

كشف المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، عن أعمال ترفيق وتهيئة أراضي مشروع بيت الوطن للعاملين بالخارج بعدد ٢٨٨ قطعة أرض، ضمن المرحلة الأولى على مساحة ٣٥ فدانا، والتي تقع بحي المستقبل غرب مدينة نور بمدينة حدائق العاصمة.

وأوضح أن المشروع يشمل تنفيذ أعمال مياه، صرف صحي، فرمة، لقطع الأراضي، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير أراضٍ مميزة للمصريين العاملين بالخارج، وتلبية الطلب المتزايد على الإسكان والخدمات بمدينة حدائق العاصمة.

إلي جانبه أوضح رئيس الجهاز أنه يتابع جميع مراحل التنفيذ ميدانيًا، للتأكد من سرعة إنجاز الأعمال وفق الجدول الزمني المقرر، والتي وصلت نسبة تنفيذ المرافق به حوالى (٣٠٪)، فضلا عن أن نسبة تنفيذ توصيل المياه وتمهيد طرق الفرمة بالمرحلة الأولى قد بلغت (٧٠٪)، وقد وجه سيادته بضرورة تكثيف الجهود لرفع معدلات التنفيذ مع الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية المعتمدة،

وأكد المهندس أحمد العربي على أن مشروع بيت الوطن يُعد من المشروعات القومية المهمة، ويولي جهاز المدينة له اهتمامًا خاصًا لضمان توفير أراضٍ متميزة تلبي تطلعات المصريين بالخارج وتحقق رؤية الدولة في التوسع العمراني المتكامل.

عقب تسليم عدد من عقود الوحدات السكنية للمستفيدين، بالإعلان الرابع عشر"سكن لكل المصريين ١"، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق أكتوبر، قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، بجولة تفقدية شملت أحد مشروعات الطرق الجاري العمل بها ومشروعات للإسكان بالمدينة لمتابعة الأعمال بمناطق الوحدات وموقف مشروعات الخدمات وصيانة ورفع كفاءة الطرق، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر.

وفي جولته تفقد وزير الإسكان مشروع ٢١٩ عمارة للإسكان المتوسط، لمتابعة أعمال الطرق وتنسيق الموقع والزراعات والتشطيبات للوحدات، واستمع إلى شرح تفصيلي عن المشروع، والذي يتكون من دور أرضي و5 أدوار متكررة للعمارة بإجمالي عدد ٥٢٥٦ وحدة سكنية حيث سيتم البدء في تسليم المرحلة الأولي بعدد ٧١ عمارة بداية العام المقبل.

وشدد وزير الإسكان على سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية لتسليم الوحدات لمستحقيها، وتنفيذ مختلف الأعمال طبقا للمواصفات القياسية، واستمرار المتابعة الميدانية الدورية، وتسريع وتيرة الإنجاز وتقديم مستوى خدمي وعمراني يليق بمدينة حدائق أكتوبر كمجتمع حضاري واعد يعكس رؤية الدولة للتنمية العمرانية الحديثة.

كما تابع الوزير خلال الجولة عددا من الطرق والمحاور بحدائق أكتوبر، ووجه باستمرار اعمال الصيانة ورفع الكفاءة، والانتهاء من مشروعات الطرق الجارية على أعلى مستوى وفقا للمعايير الموضوعة.

