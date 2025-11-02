الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد فضية المونديال، مصير منتخب الناشئين لكرة اليد

منتخب الناشئين لكرة
منتخب الناشئين لكرة اليد، فيتو

أنهى المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين مواليد 2008، مشاركته في منافسات بطولة كأس العالم التي أقيمت مؤخرا في المغرب بمشاركة 12 منتخبا من جميع قارات العالم.

وحصد المنتخب الوطني المركز الثاني والميدالية الفضية، بعد الخسارة بفارق هدف أمام منتخب ألمانيا في المباراة النهائية.

وكثرت التساؤلات خلال الساعات الأخيرة عن مصير المنتخب وعن البطولات التي سيشارك بها مستقبلا؟

وكشف مصدر في اتحاد كرة اليد، أن منتخب الناشئين مواليد 2008، يستعد للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين العام المقبل، وهي البطولة المؤهلة للمشاركة في بطولة العالم عام 2027.

وأوضح أن المنتخب سيستمر في معسكراته، وأن الاتحاد سيعلن خلال الفترة المقبلة عن مصير الجهاز الفني، وإمكانية تعيين مدير فني جديد سواء كان وطنيا أو أجنبيا.

وخسر منتخب الفراعنة أمام نظيره المنتخب الألماني بنتيجة (43-44)، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما.

