أمين الفتوى يوضح حكم نشر الصور الفاضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

حذّر الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من خطورة نشر الصور الفاضحة أو المحتوى المخلّ على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذا الفعل حرام شرعًا ويُعد من الكبائر التي تجرّ على صاحبها الذنب العظيم.

نشر الفاحشة جريمة شرعية وأخلاقية

وقال أمين الفتوى، خلال لقائه مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، إن نشر الصور التي تكشف العورات أو تثير الشهوات يُعتبر من نشر الفاحشة بين الناس، مستشهدًا بقوله تعالى:﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾.

وأكد أن الحكم لا يختلف سواء كانت الصور حقيقية أو مزيفة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لأن العبرة بالمعنى والفعل نفسه لا بالأداة المستخدمة.

اعتداء على الخصوصية وحرمة العرض

وأوضح الشيخ كمال أن من ينشر صورًا تسيء إلى الآخرين ينتهك حرمة عرضهم وخصوصيتهم التي أمر الإسلام بصونها، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ:«كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه».

وأضاف أن الإسلام نهى عن التشهير والفضيحة، لأن المسلم مأمور بالستر لا بالهتك، قائلًا:"من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة".

الذنب يمتد بعد الموت

وأشار أمين الفتوى إلى أن خطورة هذا الفعل لا تتوقف عند لحظة النشر، بل يمتد أثره إلى ما بعد وفاة صاحبه، لأن كل من يشاهد الصورة أو يعيد نشرها يُكتب في صحيفة سيئات من نشرها أولًا، استنادًا إلى حديث النبي ﷺ:«من سنّ في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده».

المسؤولية الأخلاقية على كل مشاركة

وشدّد على أن كل من يكتب أو يشارك أو يعجب أو يرسل رابطًا يتضمن صورًا أو محتوى يخالف الآداب الشرعية سيُسأل عنه أمام الله، مصداقًا لقوله تعالى:﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ﴾، ولحديث النبي ﷺ لمعاذ بن جبل رضي الله عنه:«وهل يكبّ الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم».

