وفد من ولاية نبراسكا الأمريكية يزور مصر (صور)

نظمت وزارة الخارجية زيارة رسمية لوفد من ولاية نبراسكا الأمريكية برئاسة "روبرت ايفنان" وزير خارجية الولاية خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥، وذلك بالتنسيق مع السفارة المصرية في واشنطن.

شمل الوفد الزائر ممثلين عن الشركات الأمريكية العاملة في مجال نظم الري الحديثة وتكنولوجيا حفظ المياه والتقنيات المتطورة لتخزين المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وممثلين عن جامعة نبراسكا ومتخصصين في مجال الرعاية الصحية، وأجرى الوفد خلال الزيارة لقاءات متعددة في مختلف الوزارات والهيئات المصرية، وفي مقدمتها التشرف بلقاء الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

كما تم عقد لقاءات للوفد مع كبار المسئولين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الموارد المائية والري، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فضلا عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وكذا لقاء مع قيادات وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة من رجال الأعمال المصريين في مجال الزراعة والري والرعاية الصحية.

تناولت تلك اللقاءات بحث سبل التعاون المختلفة بين مصر وولاية نبراسكا الأمريكية ومناقشة كيفية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والأكاديمي بين مصر والولاية، لاسيما في مجال تطوير سبل الري الذكي والاستخدام الأمثل للمياه وأهمية الأمن الغذائي وسبل تحقيقه وتعزيز الروابط الأكاديمية والعلمية بين الجانبين خاصة في مجال الرعاية الصحية.

وعكست هذه اللقاءات حرصًا مشتركًا من الطرفين على تعزيز التعاون بينهما في إطار علاقات مصر المتميزة والاستراتيجية بالولايات المتحدة الأمريكية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود وزارة الخارجية وشئون المصريين بالخارج في تعزيز العلاقات التجارية وجذب الاستثمارات الخارجية إلى مصر، وفي إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة،



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.