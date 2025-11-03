إجمالي تراخيص السيارات الملاكي الجديدة خلال أكتوبر

كشفت مجمعة التأمين الإجباري على السيارات بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، إجمالي تراخيص السيارات الجديدة خلال شهر أكتوبر 2025، وبلغ إجمالي تراخيص السيارات نحو 73038 مركبة "زيرو"من بينها 37354 دراجة نارية و27638 سيارة و4943 نقل.

عدد المركبات التى تم التأمين الإلزامي عليها

ووفقًا للبيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر اكتوبر 2025 فى تقريرها أن عدد المركبات التى تم التأمين الإلزامي عليها وتم ترخيصها "زيرو" بلغ 73038 مركبة بنسبة ارتفاع 30%عن الشهر السابق.

كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية بلغ 9263 مركبة موديل 2022، و4117 مركبة موديل 2023، و4819 مركبة موديل 2024، و28109 مركبة موديل 2025 ، و26730 مركبه موديل 2026.

إجمالي تراخيص السيارات الملاكي خلال شهر أكتوبر

أضاف التقرير أن عدد السيارات الملاكي التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها بلغ 27638 سيارة بنسبة ارتفاع 42.4% عن الشهر السابق من بينها 3961 سيارة موديل 2022 و2124 سيارات موديل 2023 و2330 موديل 2024 و5071 موديل 2025 و14152 موديل 2026.

