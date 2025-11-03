الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الصليب الأحمر يطالب بتوفير ممرات آمنة للراغبين في الخروج من مناطق القتال بالسودان

السودان، فيتو
السودان، فيتو

طالب الصليب الأحمر في ‎السودان بتوفير ممرات آمنة للراغبين في الخروج من مناطق القتال.

وبحسب تقارير إخبارية، اليوم الإثنين، قال الصليب الأحمر في ‎السودان: تعقيدات المشهد في ‎السودان تضع عراقيل أمام وصول المساعدات.. المأساة تتفاقم يوما بعد يوم مع تطور العمليات العسكرية والعنف.. نعمل على تعزيز استجابتنا الطويلة لتوفير احتياجات النازحين.

 

تصاعد العنف في الفاشر

وقال مجلس الأمن الدولي في بيان: “نعرب عن قلقنا البالغ إزاء تصاعد العنف في الفاشر وما حولها”.

وأضاف بيان مجلس الأمن الدولي: نحث بقوة قوات الدعم السريع على تنفيذ أحكام القرار 2736.

وتابع بيان مجلس الأمن الدولي: ندين هجوم قوات الدعم السريع على الفاشر وأثره المدمر على السكان المدنيين.

 

السيطرة على مدينة الفاشر

من جانبه، ندد الاتحاد الأوروبي بوحشية الدعم السريع في السودان والاستهداف  للمدنيين، بعد سيطرتها على مدينة الفاشر، بمركز ولاية شمال دارفور، في غرب البلاد.

وقالت مسئولة الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في بيان اليوم الأربعاء: إن استهداف المدنيين بناء على انتمائهم العرقي يظهر وحشية ميليشيا الدعم السريع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السودان الصليب الأحمر الدعم السريع الفاشر

مواد متعلقة

السودان.. مأساة لا يسمع صراخها أحد!

الأمم المتحدة: عشرات الآلاف يفرون من ولاية شمال كردفان السودانية

العربية لحقوق الإنسان تدين جرائم قتل المرضى والطواقم الطبية في الفاشر وبارا

الأكثر قراءة

انخفاض الكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026

مواعيد مباريات بيراميدز في دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا

زغاريد وتكبيرات، فرحة زوار بيت الله الحرام بإعلان نتائج قرعة الحج بالدقهلية (فيديو)

مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026

البيض للجميع، 5 جنيهات انخفاضا في أسعار اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025

تصدير 110 آلاف طن فوسفات إلى فيتنام والصين عبر ميناء سفاجا

بعد موافقة اللجنة التشريعية، مصير 9 اتفاقيات محالة إلى اللجان النوعية

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

حبس وغرامة، عقوبة إتلاف المنشآت المعدة للاستخدام في الانتخابات

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا في سوق العبور

6 محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشجار مع الميت في المنام وعلاقته بخلافات مع أحد المقربين

عباقرة ولكن مجهولون، "الأغلب بن جثم" شاعر عاقبه عمر بن الخطاب لهذا السبب

رئيس جامعة الأزهر لـ الوافدين: العلم رسالة سامية تبني الأمم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads