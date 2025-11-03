الصليب الأحمر يطالب بتوفير ممرات آمنة للراغبين في الخروج من مناطق القتال بالسودان

طالب الصليب الأحمر في ‎السودان بتوفير ممرات آمنة للراغبين في الخروج من مناطق القتال.

وبحسب تقارير إخبارية، اليوم الإثنين، قال الصليب الأحمر في ‎السودان: تعقيدات المشهد في ‎السودان تضع عراقيل أمام وصول المساعدات.. المأساة تتفاقم يوما بعد يوم مع تطور العمليات العسكرية والعنف.. نعمل على تعزيز استجابتنا الطويلة لتوفير احتياجات النازحين.

تصاعد العنف في الفاشر

وقال مجلس الأمن الدولي في بيان: “نعرب عن قلقنا البالغ إزاء تصاعد العنف في الفاشر وما حولها”.

وأضاف بيان مجلس الأمن الدولي: نحث بقوة قوات الدعم السريع على تنفيذ أحكام القرار 2736.

وتابع بيان مجلس الأمن الدولي: ندين هجوم قوات الدعم السريع على الفاشر وأثره المدمر على السكان المدنيين.

السيطرة على مدينة الفاشر

من جانبه، ندد الاتحاد الأوروبي بوحشية الدعم السريع في السودان والاستهداف للمدنيين، بعد سيطرتها على مدينة الفاشر، بمركز ولاية شمال دارفور، في غرب البلاد.

وقالت مسئولة الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في بيان اليوم الأربعاء: إن استهداف المدنيين بناء على انتمائهم العرقي يظهر وحشية ميليشيا الدعم السريع.

