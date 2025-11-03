بعد موافقة اللجنة التشريعية، مصير 9 اتفاقيات محالة إلى اللجان النوعية

شهدت الجلسة العامة الأخيرة لمجلس النواب، إحالة تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن 9 اتفاقيات دولية، إلى اللجان النوعية بمجلس النواب.

ومن المقرر أن تقوم اللجان النوعية بمجلس النواب خلال الأيام المقبلة لعقد اجتماعات لمناقشة تلك الاتفاقيات وإعداد تقارير بشأنها لعرضها علي الجلسة العامة.

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب

وتتضمن تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الاتفاقيات الدولية التالية:

طريقة إقرار الموافقة على اتفاق "التعاون المالي لعام 2022" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 370 لسنة 2025. طريقة إقرار الموافقة على اتفاق "برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 434 لسنة 2025. طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية "التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بجمهورية مصر العربية، والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن مراكز التسريع الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات"، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 436 لسنة 2025. طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني، بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 479 لسنة 2025. طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 480 لسنة 2025. طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني، بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 481 لسنة 2025. طريقة إقرار الموافقة على البروتوكول المعدل للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون في بناء وتشغيل محطة طاقة نووية على أراضي جمهورية مصر العربية بإضافة منظومة الحماية المادية لنطاق أعمال المقاول العام الروسي، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 496 لسنة 2025. طريقة إقرار الموافقة على مذكرة التفاهم وكذا الاتفاق الخاص بآلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025. طريقة إقرار الموافقة على خطاب التفاهم الخاص بالمعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل دراسة جدوى متكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 568 لسنة 2025.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب، تقارير اللجان النوعية عن الاتفاقيتين الدوليتين الآتيتين:

اتفاقية دعم الاقتصاد الكلي

1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٥٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم وكذا الاتفاق الخاص بآلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

تعديل اتفاقية بشأن الحماية المالية لمشروع الضبعة النووية

2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على البروتوكول المعدل للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون في بناء وتشغيل محطة طاقة نووية على أراضي جمهورية مصر العربية بإضافة منظومة الحماية المادية لنطاق أعمال المقاول العام الروسي.

