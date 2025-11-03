تقرير تحليلي حول تمثيل المرأة في انتخابات النواب: تراجع الترشيحات الفردية رغم المكاسب الدستورية

أصدر الائتلاف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية، تقريرًا تحليليًا شاملًا حول واقع تمثيل المرأة المصرية في انتخابات مجلس النواب 2025، كشف فيه عن استمرار الفجوة بين المكاسب التشريعية التي حققتها المرأة خلال العقد الماضي، وبين معدلات الإقبال الفعلي على الترشح والمنافسة في الانتخابات الحالية.

التمثيل النسائي في انتخابات مجلس النواب

وأوضح التقرير أن عدد المترشحات الكلي بلغ 482 مترشحة، منهن 174 على المقاعد الفردية و142 على القوائم الأساسية، إضافة إلى 166 احتياطية، بما يعادل نحو 15.1% من إجمالي المترشحين، وهي أدنى نسبة إقبال نسوي على الترشح منذ عام 2015.



التمثيل الحزبي للنساء

وأشار التحليل إلى أن التمثيل الحزبي للنساء ما زال محدودًا، إذ تقدمت 20 حزبًا فقط بمترشحات من النساء من أصل 37 حزبًا مشاركًا، فيما خلت قوائم 17 حزبًا من أي وجود نسوي. كما أظهر التقرير أن أكثر من 77% من المترشحات يخضن السباق بصفة "مستقلة"، ما يعكس ضعف البنية الحزبية في دعم القيادات النسائية أو إعداد كوادر نسوية مؤهلة للتنافسية الانتخابية.

وأكد الائتلاف أن المكتسبات الدستورية والتشريعية التي رسختها التعديلات الدستورية لعام 2019، والقوانين اللاحقة التي ضمنت للمرأة نسبة لا تقل عن 25% من مقاعد البرلمان، شكلت نقلة نوعية في مسار تمكين المرأة، إلا أن الواقع الانتخابي الميداني لعام 2025 أظهر "تراجعًا في الإقبال النسوي على الترشح الفردي بنسبة تتجاوز 60%" مقارنة بانتخابات 2015.

وفي تحليله للأسباب، أوضح التقرير الذى أعده عبد الناصر قنديل مستشار الائتلاف، أن ضعف الدعم الحزبي، ونقص التدريب، واستمرار الصور النمطية عن قدرة المرأة على المنافسة المباشرة، من أبرز العوامل التي حدّت من اتساع دائرة المشاركة، داعيًا إلى مراجعة السياسات العامة ذات الصلة.

التوصيات:

أوصى الائتلاف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية بعدة إجراءات لتعزيز المشاركة النسائية، أبرزها:

1. إلزام الأحزاب السياسية بنسبة محددة من الترشيحات الفردية للنساء.

2. تعديل قانون مجلس النواب بحيث يمنع احتكار مقاعد الفئات المميزة لأكثر من دورتين.

3. تنسيق برامج تدريبية مع المجلس القومي للمرأة لرفع كفاءة المترشحات.

4. رصد حملات التشويه والكراهية الانتخابية ضد النساء ومعاقبة مرتكبيها.

5. إطلاق ميثاق شرف مجتمعي لدعم ترشح المرأة ومناهضة الإقصاء السياسي.

وختم البيان بالتأكيد على أن التمكين السياسي للمرأة المصرية لم يعد مجرد استحقاق دستوري، بل ضرورة وطنية لتعزيز العدالة التمثيلية، ودعم استقرار النظام السياسي القائم على المشاركة والمساواة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.