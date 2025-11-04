الإسكان تعلن طرحا جديدا للأراضي إلكترونيا عبر بوابة خدمات المستثمرين

أعلن المهندس محمود مراد –رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة– طرح عدد من الفرص الاستثمارية المتميزة عبر الموقع الإلكتروني لبوابة خدمات المستثمرين.



وأكد المهندس محمود مراد أن هذا الطرح يأتي في إطار جهود الجهاز لتوسيع قاعدة الأنشطة الاستثمارية بالمدينة، وتوفير مزيد من الخدمات التعليمية والتجارية والإدارية والطبية، بما يعزز من مكانة العبور الجديدة كأحد أهم المدن الواعدة في شرق القاهرة، ويدعم المستثمرين الجادين في تنفيذ مشروعات تسهم في دفع عجلة التنمية.



وأضاف رئيس الجهاز أن التقديم يتم إلكترونيًّا بالكامل عبر موقع بوابة خدمات المستثمرين خلال الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر 2025، بما يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.

قطعة أرض رقم (38) – الخدمات الإقليمية – بمساحة 63,732م² – نشاط تعليمي (جامعة) – بطريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي.

قطعة أرض رقم (6أ) – بمساحة 8,928م² – نشاط تجاري – بطريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي.

قطعة أرض رقم (50أ) – بمساحة 8,055م² – نشاط تجاري إداري – بطريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي.

قطعة أرض رقم (108) – بمساحة 1,716م² – نشاط تجاري إداري– بالحي 39.

قطعة أرض رقم (158) – بمساحة 1,876م² – نشاط طبي – بالحي 39.



وأكد جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة أن الباب مفتوح أمام جميع المستثمرين الجادين للمشاركة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المدينة، بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة.

