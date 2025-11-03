مصرع شخص في انقلاب جرار زراعي بالوادي الجديد

لقي شخص مصرعه، اليوم الإثنين، في انقلاب جرار زراعي بقرية تابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الداخلة العام.

تبين مصرع حسين مأمون المأذون، 39 عامًا، ومقيم بقرية القلمون بمركز الداخلة، إثر انقلاب جرار زراعي بقرية الجديدة التابعة لمركز الداخلة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل جثة المتوفى لمشرحة مستشفى الداخلة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالحادث.

وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

