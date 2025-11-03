ضبط 130 كيلو أسماك فاسدة في الوادي الجديد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، حملات مكثفة في إطار تشديد الرقابة على المخابز البلدية والافرنجية والسياحية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز وكافة الانشطة التجارية بدائرة المحافظة وبيان مدى التزام المسئولين عنها بالقوانين والقرارات التموينية وضبط كافة الجرائم التموينية بشتى صورها المختلفة والتأكد من جودة وسلامة السلع الغذائية قبل طرحها بالأسواق للمواطنين والتأكد من جودة الخبز المنتج للمواطنين.

وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الوادي الجديد، عن ضبط 130 كيلو جرام من أسماك السيلفر المعروضة للبيع على يد باعة جائلين قبل بيعها للمواطنين.

وقالت الدكتورة سلوى مصطفى مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، في بيان، إن تقرير الطب البيطري أكد أن هذه الأسماك تم تربيتها على مياه الصرف الصحي وتتغذى على القاذورات، كما تنبعث منها روائح كريهة، ما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وتمت إحالة الواقعة إلى النيابة العامة على الفور.

وأضافت مدير تموين الوادي الجديد، أنه يتم تنفيذ حملات مكثفة في إطار حرص المحافظة على حماية صحة المواطنين وتأمين جودة المعروض من الأغذية، مؤكدة أن هناك حملات باستمرار بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وهناك مرور دوري على الأسواق.

وأكدت سلوى، أن المديرية لديها غرفة عمليات تتلقى عليها جميع الشكاوى الواردة من المواطنين، مؤكدًة سرعة الاستجابة على تلك الشكاوى تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإقليم، اللواء دكتور محمد الزملوط، برفع مستوى الخدمات المقدمة لمواطنى المحافظة.

