بـ 9 ملايين جنيه، الأهلي يزاحم الزمالك على ضم نجم كيلسي البولندي

أفادت تقارير صحفية أوروبية، بوجود رغبة لدى مسئولي نادي كيلسي البولندي، لإنهاء عقد لاعب كرة اليد المصري حسن وليد قداح، وذلك بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة.

وعلمت “فيتو” أن عقد حسن وليد قداح صاحب الـ25 عاما مع فريقه البولندي يستمر حتى انتهاء موسم 2027، وأن النادي يرغب في بيعه، وأن الاحتمال الأقرب هو عودة اللاعب للدوري المصري من جديد.

وكشفت مصادر أن مسئولي الأهلي والزمالك بدأوا في التحرك من أجل الحصول على خدمات اللاعب، خاصة أن “قداح” هو أحد العناصر الهامة القادرة على صنع الفارق في أي توقيت.

وشهدت الساعات الماضية تقديم عرض من الأهلي لضم اللاعب مقابل مبلغ مالي كبير يصل إلى 9 ملايين جنيه.

ويعد الزمالك هو الخيار الأول لحسن وليد قداح حال قرر العودة إلى مصر مجددا، خاصة أن اللاعب كان أحد نجوم القلعة البيضاء قبل خوض رحلة احترافية في أوروبا.

