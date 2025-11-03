مقطع مفزع، ضابطة بالدعم السريع تحرض عناصر المليشيا على اغتصاب النساء بالسودان (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مفزع لإحدى السيدات المنتميات لمليشيا الدعم السريع، والتي ترتدي زي المليشيا وهي إحدى المجندات بالمليشيا، وكانت تحرض أفراد المليشيا على الدخول لأم درمان وبورتسودان، وتدعوهم لاغتصاب النساء في السودان.

ضابطة بالدعم السريع تطالب بالاعتداء على نساء السودان

ويظهر مقطع الفيديو الصادم والمفزع سيدة ترتدي زي مليشيا الدعم السريع، وتُعرف بينهم بأنها الضابط برتبة رائد في المليشيا المسلحة، وتدعى شيراز خالد، وظهرت بين المجندين من قبل مليشيا الدعم السريع، المليشيا المسلحة في السودان، وكانت تقول شيراز خطبة حماسية بين أفراد المليشيا، تدعوهم إلي الاعتداء على النساء في السودان، وكانت تقول: "لن تذهبوا إلى هناك إلا من أجل النساء لتطهير نسلهن".

"شيراز خالد" ضابطة برتبة رائد في ميليشيا (قوات الدعم السريع) تدعوا الميليشيات إلى اغتصاب نساء السودان:



"لن تذهبوا إلى هناك إلا من أجل النساء لتطهير نسلهن" pic.twitter.com/9b0Esva894 — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) November 2, 2025

وأثار الفيديو الصادم للمجندة بمليشيا الدعم السريع حالة من الغضب بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن المليشيا المسلحة تقوم بارتكاب أفظع الجرائم بحق السودانيين المدنيين، وخاصة النساء والأطفال، بغرض تخويفهم ومنعهم من الدفاع عن أرضهم، وإثارة الرعب في قلوب العديد من المناطق خوفًا من أن يحدث فيهم مثلما حدث في الفاشر.

دعوة صريحة من مليشيا الدعم السريع للاعتداء على النساء بالسودان

وعلق بعض النشطاء على المقطع الصادم لأفراد المليشيا السودانية المسلحة، قائلين: "شيراز خالد تقول: "لن تذهبوا إلى هناك إلا من أجل النساء لتطهير نسلهن"، هذه دعوة صريحة للاعتداء على النساء كوسيلة لما وصفته بـ "تطهير" النسل، وهي ضابطة في قوات الدعم السريع، الكلام مقزز ويظهر وحشية الميليشيات في السودان".

وقال البلوجر طه عثمان: " هذا يمثل جريمة حرب بشعة ووحشية من قبل مليشيا الدعم السريع، مثل هذه التصريحات تستحق الإدانة الدولية والمحاسبة".

وردت البلوجر نورا بلال قائلة: "تقول باللهجة السودانية: "لن تذهبوا إلى هناك إلا من أجل النساء لتطهير نسلهن". هذا يعني دعوة أفراد المليشيا لاستهداف النساء بهدف الاعتداء عليهن لـ"تطهير" أنسابهن، وهو خطاب يحرض على جرائم حرب مرفوضة أخلاقيًا وقانونيًا. الكلام صادم ويظهر تفكيرًا عنصريًا".

أما البلوجر مراد بوروبا فقال: " مصيبة كبرى أصبحت كلمة الله أكبر تستعمل من المليشيا المسلحة لإرتكاب جرائم حرب... ماذا فعلتم بالإسلام، القرامطة عادوا من جديد لسفك دماء المسلمين لا إله إلا الله أعوذ بالله من فتنة المنافقين واتباعهم الإسلام اصبح أداة القتل بين إيدي ملوثة من المليشيا الإرهابية"

