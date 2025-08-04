ظهروا في مقطع صادم، الدعم السريع تجلب مرتزقة كولومبيين لمحاربة السودانيين (فيديو)

مرتزقة مع مليشيا الدعم السريع في السودان، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو صادمة تظهر مجموعة مرتزقة من كولومبيا، وهم يحاربون في السودان مع مليشيا الدعم السريع، حيث أكد النشطاء أن مجموعة المرتزقة الكولومبيين يعملون لصالح كيانات في اليمن وليبيا والصومال منذ عام 2011.

مرتزقة كولومبيون في صفوف مليشيا الدعم السريع

كما بث موقع "أخبار السودان" فيديوهات تكشف علاقة المرتزقة الكولومبيين بـمليشيا الدعم السريع، مؤكدين أن هذه المقاطع تكشف عمل كولومبيين إلى جانب مليشيا الدعم السريع في السودان، لإثارة وإطالة أمد الحرب بين جيش السودان الوطني ومليشيا الدعم السريع المدعومة بكيانات وأفراد غير سودانيين لإطالة مدة القتال في السودان.

مرتزقة من كولومبيا يحاربون مع ميليشيا الدعم السريع في الفاشر، فيتو



وكتبت "أخبار السودان" عن المرتزقة الكولومبيين المتواجدين في صفوف مليشيا الدعم السريع "يظهر مقطع فيديو مرتزقًا أجنبيًا يقاتل في صفوف مليشيا الدعم السريع بالفاشر.. وأعلنت القوة المشتركة أمس مقتل مرتزق كولومبي خلال هجوم فاشل للمليشيا على المدينة".

الفاشر تعاني من مليشيا الدعم السريع

مقطع الفيديو الصادم لوجود مرتزقة من كولومبيا يقاتلون مع مليشيا الدعم السريع ضد السودانيين، أثار غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من السودانيين، وقال أحد النشطاء: "مرتزقة كولومبيون يقاتلون مع الدعم السريع في الفاشر. قتل 22 منهم بهجوم درون في نوفمبر 2024، بحسب تقارير الجيش السوداني ومصادر دولية، الأدلة الأحدث تؤكد أنهم كولومبيون".

A video shows a foreign mercenary fighting alongside the #RSF militia in El Fasher.

The joint force announced yesterday the killing of a Colombian mercenary during a failed attack by the militia on the city.#Sudan pic.twitter.com/TN0j2c2vVi — Sudan News (@Sudan_tweet) August 3, 2025



وعلق الناشط السوداني ناصر مصطفى: "قيادة مليشيا الدعم السريع، بعد فشلها في دخول الفاشر، وصد كل محاولاتهم على يد أبطال المدينة، باتت الآن تحلم بدخول الأبيِّض، بينما الهجانة في انتظارهم على أحرّ من الجمر...".

الجدير بالذكر أن مدينة الفاشر، غرب السودان، تعيش ظروفا إنسانية صعبة، بسبب الحصار الذي تفرضه مليشيا الدعم السريع منذ أكثر من عام، ومنعت المليشيا إدخال المساعدات والغذاء والعلاج، حيث يموت الناس جوعًا وخوف، حيث طالب أهل الفاشر بإنقاذهم من ميليشيا الدعم السريع.



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