أبرزها مناقشة شيكات أعضاء النواب، أجندة اجتماع الهيئة العليا للوفد اليوم

دعا عدد من أعضاء الهيئة العليا لاجتماع الهيئة العليا لـحزب الوفد اليوم الإثنين لمناقشة شيكات أعضاء مجلس النواب الذين التحقوا بالقائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب الحالية.

وفى انتخابات مجلس الشيوخ الماضية تبرع العضوية الذين دخلوا القائمة الوطنية عبر حزب الوفد بـ ١٠ ملاين جنيه للحزب لكل منهما ودخل مجلس الشيوخ من حزب الوفد نائبين فقط من خلال القائمة الوطنية ولم يفز أي مرشح آخر على المقاعد الفردية ليكون حصيلة أعضاء حزب الوفد فى مجلس الشيوخ نائبين منتخبين عبر القائمة الوطنية وثلاثة معينين من قبل رئيس الجمهورية.

المساهمات المالية مع أعضاء الحزب

وفي هذا السياق، قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن الاتفاق بشأن المساهمات المالية مع أعضاء الحزب المدرجين في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب سيتم عقب إعلان نتائج الانتخابات وليس قبلها.

وأوضح “يمامة” أن قيمة المبالغ التي سيتم الاتفاق عليها مع النواب الفائزين في القائمة ستكون مماثلة تقريبًا لما تم في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدًا أنها لن تقل عن المبالغ التي تم التبرع بها سابقًا من أعضاء الحزب الذين فازوا بعضوية مجلس الشيوخ.

