حوادث

جامعو قمامة متهمون بتعاطي المخدرات في المطرية: "بنبيعها بالكيلو ونصرفها على الأكل والكيف"

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أدلى 3 من جامعي القمامة متهمين بتعاطي المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة المطرية باعترافات تفصيلية أمام نيابة المطرية.

وقال المتهمون: إنهم يجمعون عبوات المياه الغازية الفارغة "الكانز" والبلاسيتك والعبوات والكراتين والورق، ويبيعون ما يجعمونه لتجار الخردة بالكيلو، وينفقون ما يكسبونه علي المخدرات والطعام.

البداية عندما كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حقيقة منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن وجود 3 أشخاص فى حالة عدم اتزان إثر تعاطيهم للمواد المخدرة بمنطقة المطرية.


القبض على المتهمين بواقعة فيديو تعاطى المخدرات بالمطرية

وبالفحص، تمكن رجال الأمن من تحديد الظاهرين بمقطع الفيديو (3 من جامعى القمامة "لهم معلومات جنائية"– مقيمين بدائرتى قسمى شرطة المطرية وعين شمس).
وبمواجهتهم، أقروا بكونهم من متعاطى المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة.

 وتولت النيابة العامة التحقيق.

