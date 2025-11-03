الإثنين 03 نوفمبر 2025
السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين قبل نسخة قطر 2025

السجل الذهبي لأبطال
السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين

كأس العالم للناشئين، تنطلق اليوم الإثنين بطولة كأس العالم لكرة القدم للناشئين تحت 17 سنة بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.

موعد بطولة كأس العالم تحت 17 سنة 2025

وستقام بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة في الفترة من 3  إلى 27 نوفمبر 2025 في قطر، وستُقام جميع المباريات حتى المباراة النهائية على ثمانية ملاعب ضمن مجمع أسباير الحديث في مدينة الريان، على بُعد نحو تسعة كيلومترات من وسط الدوحة، أما النهائي فسيُقام في استاد خليفة الدولي، الذي يقع أيضًا داخل منطقة أسباير.

 

 

منتخبات كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة 2025

 

آسيا: قطر (الدولة المضيفة)، السعودية، أوزبكستان، إندونيسيا، جمهورية إيران الإسلامية، الإمارات العربية المتحدة، اليابان، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، طاجيكستان، جمهورية كوريا

 

أفريقيا: بوركينا فاسو، كوت ديفوار، مالي، المغرب، السنغال، جنوب أفريقيا، تونس، زامبيا، مصر، أوغندا

 

الكونكاكاف: كندا، كوستاريكا، السلفادور، هايتي، هندوراس، المكسيك، بنما، الولايات المتحدة الأمريكية

 

أمريكا الجنوبية: البرازيل، تشيلي، كولومبيا، فنزويلا، الأرجنتين، باراجواي، بوليفيا

 

أوقيانوسيا: فيجي، كاليدونيا الجديدة، نيوزيلندا

أوروبا: النمسا، بلجيكا، كرواتيا، التشيك، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، البرتغال، جمهورية أيرلندا، سويسرا

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة قطر 2025


1985: نيجيريا
1987: الاتحاد السوفييتي
1989: المملكة العربية السعودية

1991: غانا
1993: نيجيريا
1995: غانا
1997: البرازيل

1999: البرازيل
2001: فرنسا
2003: البرازيل
2005: المكسيك
2007: نيجيريا
2009: سويسرا
2011: المكسيك
2013: نيجيريا
2015: نيجيريا
2017: إنجلترا
2019: البرازيل
2023: ألمانيا

الجريدة الرسمية