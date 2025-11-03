الإثنين 03 نوفمبر 2025
هطول أمطار خفيفة على الإسكندرية وطوارئ في المحافظة (فيديو وصور)

شهدت محافظة الإسكندرية هطول أمطار خفيفة على مناطق شرق المحافظة، وذلك تزامنا مع هطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وحرص الباعة الجائلون على الانصراف من الميادين والشوارع العامة هروبا من الأمطار خوفا من التسبب في خسائر لهم وسط تواجد مسئولي وتنفيذي أحياء المحافظة.

 

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارا من اليوم  استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

 

وعليه ترفع درجات الاستعداد وتنتشر السيارات والبدلات وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات المحطات  ويتم وقف الإجازات وبدل الراحات ويتواجد رؤساء القطاعات ومديرو العموم على مدار الساعة في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

