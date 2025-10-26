زد يخطف التعادل 2-2 أمام طلائع الجيش في الدوري المصري (صور)

الدوري المصري، انتهت مباراة طلائع الجيش أمام ضيفه زد إف سي، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على ملعب جهاز الرياضة العسكري، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

تقدم كريم طارق للطلائع في الدقيقة 9 ثم تعادل زد في الدقيقة 35 عن طريق محمد ربيعة، ثم عاود الطلائع تقدمه بهدف ثاني لكريم طارق في الدقيقة 38.

ونجح مصطفى سعد ميسي في خطف هدف قاتل لفريقه زد في الدقيقة 90+5، لتنهتي المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2 ويخطف زد نقطة ثمينة

أعلن محمد شوقي المدير الفني لفريق زد إف سي تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل زد أمام طلائع الجيش

يدخل زد مباراته أمام طلائع الجيش في الدوري المصري بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: جمال - عبد النبي - طارق - ربيعة

الوسط: ماجاسا - شادي - ميسي - محمود صابر

الهجوم: أحمد عاطف - البانوبي

مباراة طلائع الجيش أمام زد، فيتو

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

بهذه حصد كل فريق نقطة واحدة، رفعت رصيد فريق طلائع الجيش إلى 10 نقاط، في المركز الـ15 في ترتيب الدوري الممتاز، بعدما خاض 12 مباراة، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 4 لقاءات وخسر في 6 مواجهات.

أما زد فرفع رصيده عند 16 نقطة في المركز الثامن، جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 4 مواجهات، والخسارة في 4 مواجهات.

