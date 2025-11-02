أحمد عزمي: ميدترم عمل مختلف ويتناول قضايا مجتمعية مهمة



يواصل الفنان أحمد عزمي تصوير أحداث دوره في مسلسل ميدترم، داخل أحد الديكورات الرئيسية العمل بمنطقة استوديوهات المريوطية.

وقال أحمد عزمي في تصريحات لفيتو: العمل مختلف تمامًا عما قدمته من قبل، نظرا لما يتناوله من قضايا تهم فئة كبيرة من الجمهور وهم الطلاب.

وأضاف أنه تحمس للعمل خاصة بعد قراءة السيناريو الذي وجده سيظهره بشخصية لم يقرب إليها من قبل.

ومسلسل ميدترم من تأليف محمد صادق وإخراج مريم الباجوري، ويناقش قضايا وتحديات طلاب الجامعات في مصر والعالم العربي، في إطار اجتماعي معاصر.

ويشارك فيه بجانب أحمد عزمي كل من حلا هشام، وياسمينا العبد، يوسف رأفت، زياد ظاظا، دنيا وائل، وأمنية باهي.

مسلسل ظلم المصطبة

ولعب الفنان أحمد عزمي شخصية الشيخ علاء، ودخل في مشاكل كثيرة مع الفنانة ريهام عبدالغفور خلال أحداث العمل، حيث تحدث بينهما أزمة ويعلم بها أهل القرية كلها.

ومسلسل ظلم المصطبة قصة أحمد فوزي صالح ومن إخراج هاني خليفة، وتتناول أحداثه كيف يبدأ الحدث من جزء بسيط إلى أن يصبح أزمة كبرى، والعمل شارك فيه كل من ريهام عبد الغفور، وفتحى عبد الوهاب، وإياد نصار.

واختلفت قصص العمل التي يتناولها، حيث إن العمل يتناول عددًا من القصص في بعض المحافظات.

ومن ناحية أخرى كان الفنان أحمد عزمي قال إن"مشكلة الوسط الفني عندما تغيب فترة لأي ظرف تبتعد عن الترشيحات الخاصة بالمشاركة في الأعمال الفنية، وغيابي أخرجني من المشهد".

