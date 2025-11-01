السبت 01 نوفمبر 2025
أحمد عزمي: فخورون بافتتاح المتحف المصري الكبير وبمن وراء الحدث العظيم

أحمد عزمي
أحمد عزمي

أعرب الفنان أحمد عزمي عن سعادته بحدث افتتاح المتحف المصري الكبير الذى يقام مساء اليوم، مشيرًا إلى أن الجميع فخور بهذا الحدث.

وأضاف في تصريحات لفيتو: “كلنا فخورون بهذا الحدث الذى أظهر للعالم أجمع أن مصر في تطور وتقدم وازدهار دائما، وفخورون أيضًا بمن هم وراء الحدث”.

وتابع: "الشعب المصري منذ أيام وهو في سعادة غامرة بسبب افتتاح المتحف المصري".
 

حفل افتتاح المتحف المصري

وتشهد مصر حدثًا استثنائيًا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية مساء اليوم، حيث يُشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير 79 وفدًا رسميًا، من بينهم 39 وفدا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات؛ بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر، وذلك طبقًا لما نشره المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، حيث يمثل افتتاح المتحف المصري الكبير حدثا استثنائيا يعد من أضخم متاحف العالم، وأكبر متحف يضم حضارة واحدة وهي الحضارة الفرعونية.

الجريدة الرسمية