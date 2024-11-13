مسلسل نقطة سودة الحلقة الثانية، مقتل أحمد عزمي في غرفة أحمد فهمي

دارت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل نقطة سودة حول عائلة السيوفي التي تكتشف بفضل فيروز “سارة سلامة” وجود جثة بغرفة نومها لفتاة لا يعرفها أحد من العائلة، في البداية يقول الطب الشرعي أنها حادث انتحار ولكن تتفاجأ العائلة بوجود جثة جديدة في غرفة عمر “أحمد فهمي” وهي جثة أيمن “أحمد عزمي” شقيق فيروز وزوج منال “ناهد السباعي”.

وتحقق الشرطة في الجريمتين وتهتز العائلة، بينما يتم الكشف عن أن فيروز لا تشعر بالحزن على شقيقها، أما منال فهي الأخرى تكشف أنها ظلمت أيمن وعبرت عن كرهها لشقيقها عمر “أحمد فهمي” وأنها تتمنى أن يتورط في القضية من فرط كرهها له.

ويأتي صلاح “نضال الشافعي” إلى منال ليقدم لها واجب العزاء في الوقت الذي يصل فيه شقيقها عمر الذي يقابل صلاح بقسوة، وبعدما بدأت منال في مهاجمته يكشف لها أن أيمن كان يخونها فتشعر منال بالصدمة.

شخصيات أبطال مسلسل نقطة سودة

وتدور أحداث العمل حول عائلة السيوفي، وتقدم الفنانة ناهد السباعي في المسلسل شخصية منال السيوفي، وتسعى خلال أحداث المسلسل للانتقام وتشعر دومًا أنه لا يوجد أحد يحبها خاصة والدتها وشقيقها الذي يقسو عليها، أما أحمد فهمي فيقدم شخصية عمر السيوفي، ويقدم الفنان أحمد بدير شخصية مختار السيوفي الذي يواجه العديد من التحديات للحفاظ على عائلته وشركته من شقيقه فريد الذي يتصف بالتهور.

أما سماح أنور فتجسد شخصية سميرة وهي تسعى للانتقام من مختار الذي يجسد شخصيته الفنان “أحمد بدير”، ويقدم نضال الشافعي شخصية صلاح الذي يسعى لاكتساب حب الجميع كما أنه يتمنى أن تتدمر عائلة السيوفي التي ينتمي لها عمر “أحمد فهمي” ومنال “ناهد السباعي”، بينما تقدم الفنانة سارة سلامة شخصية فيروز منتصر وهي شخصية طموحة ومتطلعة، أما أحمد مجدي فيقدم شخصية علي السيوفي وهو شخصية جبانة تخشى المواجهة ولكنه مع الوقت يتحول.

يشارك في مسلسل “نقطة سودة” نخبة من الفنانين، على رأسهم: أحمد فهمي، أحمد مجدي، أحمد بدير، سماح أنور، وفاء عامر، نضال الشافعي، ناهد رشدي، ناهد السباعي، سارة سلامة، هدى الإتربي، أحمد خالد صالح، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.