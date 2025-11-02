حسين منصور يرفض المشاركة فى لجنة الإشراف على انتخابات رئاسة الوفد

أعلن حسين منصور القيادى فى حزب الوفد رفضه المشاركة فى اللجنة التى شكلها رئيس الحزب الدكتور عبد السند يمامة للإشراف على انتخابات رئاسة حزب الوفد.

انتخابات رئاسة حزب الوفد

وأصدر الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، قرارا بتشكيل لجنة للإشراف على انتخابات رئاسة الحزب، وذلك بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب.

ونص القرار على تشكيل اللجنة من: المهندس حسين منصور مقررًا، والنائب ياسر قورة، وكاظم فاضل، وحاتم رسلان، وصفوت عبد الحميد، وحماده بكر، وأيمن محمد سيد.

وتتولى اللجنة الإشراف الكامل على كل ما يتعلق بإجراءات انتخابات رئيس الحزب، بدءًا من تلقي طلبات الترشح والنظر في الطعون والتظلمات، والبت فيها، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين، إلى جانب الإشراف الكامل على عملية التصويت واتخاذ ما تراه من قرارات لضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية.

