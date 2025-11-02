الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

بالأسماء، لجنة الإشراف على انتخابات رئاسة حزب الوفد

حزب الوفد
حزب الوفد

أصدر الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، قرارا بتشكيل لجنة للإشراف على انتخابات رئاسة الحزب، وذلك بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب.

ونص القرار على تشكيل اللجنة من: المهندس حسين منصور مقررًا، والنائب ياسر قورة، وكاظم فاضل، وحاتم رسلان، وصفوت عبد الحميد، وحماده بكر، وأيمن محمد سيد.

 

انتخابات رئاسة حزب الوفد

وتتولى اللجنة الإشراف الكامل على كل ما يتعلق بإجراءات انتخابات رئيس الحزب، بدءًا من تلقي طلبات الترشح والنظر في الطعون والتظلمات، والبت فيها، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين، إلى جانب الإشراف الكامل على عملية التصويت واتخاذ ما تراه من قرارات لضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية.

حزب الوفد
حزب الوفد

كما نص القرار على أن اللجنة تعقد اجتماعاتها بدعوة من مقررها، ويجوز لها توزيع الأعمال على أعضائها، والاستعانة بما تراه من لجان فرعية لإنجاز مهامها، بما يضمن إجراء انتخابات نزيهة تليق بتاريخ حزب الوفد العريق.

