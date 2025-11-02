مدير الثقافي المصري ببرلين: حفل افتتاح المتحف الكبير أبهر ألمانيا

هنأ الدكتور سامح سرور، مدير المركز الثقافي المصري في برلين، الشعب المصري بمناسبة افتتاح المتحف الكبير هذا الحدث الكبير الذي أشعر جميع المصريين بالفخر، موضحًا أنه تابع مراسم الافتتاح وسط نخبة من المثقفين والأكاديميين الألمان، وشعر بفخر عظيم لما شاهده من تنظيم مبهر يليق بعظمة مصر وحضارتها.

إشادة واسعة في الصحافة الألمانية

وأوضح سرور، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد على قناة القاهرة الإخبارية، أن الصحافة الألمانية تناولت الحدث بإعجاب كبير.



فقد وصفت صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" افتتاح المتحف المصري الكبير بأنه "لحظة تاريخية" واعتبرته "بوابة مصر إلى أكبر متحف في العالم".



وأكدت الصحيفة أن الحفل أظهر "قلب الحضارة المصرية" في عرض استثنائي أعاد تعريف العلاقة بين الماضي والحاضر.

القنوات الألمانية: "مصر أبهرت العالم"

وأشار سرور إلى أن التغطية في القنوات الألمانية جاءت مليئة بالإعجاب والفخر، حيث وصف التلفزيون الألماني الحفل بأنه "مذهل جمع بين الضوء والتاريخ والفخر".



كما أوضح أن الافتتاح حمل روح مصر القديمة في ثوب معاصر استطاع أن يبهر العالم ويجذب الأنظار إلى القاهرة مجددًا.

"دي تسايت" و"دويتشه فيله": مصر حارس تراث الإنسانية

وبيّن مدير المركز الثقافي المصري أن صحيفة "دي تسايت" وصفت الحدث بأنه "رسالة ثقافية كبيرة من مصر" تؤكد من خلالها دورها كحارس لتراث الإنسانية ومسؤوليتها في حفظ ذاكرة التاريخ الإنساني.



أما قناة "دويتشه فيله" فقد أشادت بالصورة التي ظهرت بها مصر خلال الافتتاح، ووصفتها بأنها "صورة حديثة، واثقة، وثابتة"، مؤكدة أن مصر بدت جسرًا يربط حضارة الأجداد برؤية المستقبل.

احتفاء ألماني يعكس تقدير الحضارة المصرية

واختتم الدكتور سامح سرور حديثه بالتأكيد على أن حجم الاحتفاء الإعلامي في ألمانيا بالافتتاح يعكس التقدير الكبير الذي تحظى به الحضارة المصرية في الأوساط الثقافية الأوروبية، مشيرًا إلى أن ما كتبته الصحف الألمانية وحده يحتاج إلى وقت طويل لاستعراضه بالكامل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.