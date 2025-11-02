قرينة السيسي: مصر ظهرت في أبهى صورها تروي للعالم قصة مجد لا ينتهي (صور)

وجهت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة عقب افتتاح المتحف المصري الكبير قائلة: مساء أمس سعدت بحضور افتتاح المتحف المصرى الكبير هذا الصرح الذي يجمع بين عظمة الحضارة المصرية وروح الحاضر والمستقبل حيث ظهرت مصر في أبهى صورها، تروي للعالم قصة مجد لا ينتهي.



