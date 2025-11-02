تعرف على فوائد حساب المدخر الصغير في البنك الأهلي المصري

يتساءل العديد من عملاء البنك الأهلي المصري عن تفاصيل وفوائد حساب المدخر الصغير.

وأوضح مسؤولو البنك الأهلي أن الحد الأدنى لفتح الحساب 1,000 جنيه والحد الأدنى لاحتساب العائد 3,001 جنيه، بعائد سنوي يصل إلى 9.75%.

ويمكن للعميل فتح الحساب من أقرب فرع أو من خلال موقع البنك الرسمي.



يبحث العديد من عملاء البنك الأهلي المصري عن إمكانية الاستعلام عن الشيكات تحت التحصيل من خارج مصر.

وأوضح مسؤولو البنك الأهلي المصري أنه بالفعل يمكن الاستعلام عن الشيكات تحت التحصيل من الخارج ضمن خدمات الأهلي نت.

كما تشمل قائمة خدمة الأهلي نت المجانية (حاليا) خدمات متنوعة ومختلفة ومنها:

شراء الأوعية الادخارية واستردادها.

سداد مستحقات بطاقات الائتمان.

مراجعة فورية على كافة أنواع الحسابات وشهادات الاستثمار والأوعية الادخارية وبطاقات الائتمان.

الاطلاع على كشف حساب مفصل للحسابات وبطاقات الائتمان.

التبرع للجهات المسجلة على خدمة الأهلي نت.

التحويل لأى محفظة إلكترونية داخل جمهورية مصر العربية.

التحويل من حسابك الى حسابات أخرى خارج وداخل البنك البنك داخل مصر (بالعملة المحلية) باستخدام رقم الحساب الدولي (IBAN).

ويمكن للعملاء الاشتراك في خدمة "الأهلي نت/ الأهلي موبايل" من خلال تطبيق الأهلي موبايل أو من خلال الموقع الرسمي للبنك عن طريق زيارة الرابط التالي واتباع الخطوات:

ومن جانب آخر حدد البنك الأهلي مزايا المحفظة الإلكترونية والرسوم، حيث إن المحفظة تمتلك مجموعة متنوعة من خدمات الدفع، ويتم فتحها عبر الهاتف المحمول.

وأطلق عدد من البنوك خدمة المحافظ الإلكترونية لمساعدة العملاء على تنفيذ معاملاتهم المالية اليومية بسهولة ويسر.

محفظة البنك الاهلي

محفظة "فون كاش" من البنك الأهلي المصري

مزايا محفظة البنك الاهلي



• الخدمة متاحة لعملاء البنك أو غير عملاء البنك.



• الخدمة متاحة للعملاء اعتبارا من سن 16 سنة.



• إمكانية إيداع / سحب نقدي من خلال أكثر من 20000 منفذ من منافذ فوري في كافة أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى فروع البنك.



• تحويل أموال ما بين حسابات الهواتف المحمولة بالعملة المحلية فقط وعلى مدار الساعة من أي مكان وفي أي وقت في ثوان معدودة وبطريقة آمنة جدا.



• تعمل الخدمة على كافة الشبكات "فودافون - موبينيل - اتصالات".



• يستطيع العميل من خلال خدمة فوري دفع الفواتير (أرضي ومحمول - شحن رصيد - تبرعات - حجز تذاكر طيران- المرور- اشتراكات النوادي وباقة أخرى من خدمات فوري المتنوعة).



• إمكانية ربط بطاقتين من بطاقات البنك الأهلي: (بطاقة تحويل المرتبات أو بطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم المباشر أو البطاقة مسبوقة الدفع) بالمحفظة لشحن رصيدها مباشرة من الهاتف المحمول (ماستركارد وفيزاكارد).

