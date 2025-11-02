الدوري المصري، بيراميدز يتقدم على الاتحاد بهدف في الشوط الأول

الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز أمام الاتحاد السكندري بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ستاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف التقدم لبيراميدز اللاعب مروان حمدي في الدقيقة 13.

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري، في إطار بطولة الدوري المصري.

تشكيل بيراميدز في مواجهة الاتحاد السكندري

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي -

كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - - محمود زلاكة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - بلاتي توريه

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - طارق علاء - علي جبر - عبد الرحمن مجدي - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - أحمد توفيق - محمود دونجا - فيستون ماييلي

فريق الاتحاد السكندري، فيتو

تشكيل الاتحاد السكندري أمام بيراميدز

فيما دخل الاتحاد السكندري مباراته أمام بيراميدز بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: صبحي سليمان

خط الدفاع: مؤمن شريف - عبد الغني محمد - محمود شبانة - أبو بكر ليادي

خط الوسط: محمد توني – سافيور إيزاك – كريم الديب - محمد متولي "كناريا

خط الهجوم: فادي فريد - فيفور أكيم

مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري

مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري هامة لكلا الفريقين حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز، بيراميدز من أجل الزحف إلى مقدمة الجدول والمنافسة على اللقب، فيما يحاول الاتحاد تحسين وضعيته المتأخرة في جدول الدوري المصري.

ويحتل بيراميدز الترتيب السابع بجدول الدوري برصيد 17 نقطة والفوز سوف يقفز به الي المربع الذهبي بالدوري.

أما الاتحاد السكندري فيحتاج إلى الفوز للهروب من مؤخرة جدول الدوري، حيث يحتل المركز الـ 20 برصيد 8 نقاط.

وفاز فريق بيراميدز في اخر ظهور له في الدوري المصري على نظيره فاركو، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 11 من بطولة الدوري الممتاز.

