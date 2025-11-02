الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري المصري، بيراميدز يتقدم على الاتحاد بهدف في الشوط الأول

فريق بيراميدز، فيتو
فريق بيراميدز، فيتو

الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز أمام الاتحاد السكندري بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ستاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف التقدم لبيراميدز اللاعب مروان حمدي في الدقيقة 13.

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري، في إطار بطولة الدوري المصري

 

تشكيل بيراميدز في مواجهة الاتحاد السكندري

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - 
كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - - محمود زلاكة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - بلاتي توريه

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - طارق علاء - علي جبر - عبد الرحمن مجدي - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - أحمد توفيق - محمود دونجا - فيستون ماييلي

فريق الاتحاد السكندري، فيتو
فريق الاتحاد السكندري، فيتو

تشكيل الاتحاد السكندري أمام بيراميدز

فيما دخل الاتحاد السكندري مباراته أمام بيراميدز بتشكيل مكون من 

حراسة المرمى: صبحي سليمان

خط الدفاع: مؤمن شريف - عبد الغني محمد - محمود شبانة - أبو بكر ليادي

خط الوسط: محمد توني – سافيور إيزاك – كريم الديب - محمد متولي "كناريا

خط الهجوم: فادي فريد - فيفور أكيم

مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري

مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري هامة لكلا الفريقين حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز، بيراميدز من أجل الزحف إلى مقدمة الجدول والمنافسة على اللقب، فيما يحاول الاتحاد تحسين وضعيته المتأخرة في جدول الدوري المصري. 

ويحتل بيراميدز الترتيب السابع بجدول الدوري برصيد 17 نقطة والفوز سوف يقفز به الي المربع الذهبي بالدوري. 

أما الاتحاد السكندري فيحتاج إلى الفوز للهروب من مؤخرة جدول الدوري، حيث يحتل المركز الـ 20 برصيد 8 نقاط.

وفاز فريق بيراميدز في اخر ظهور له في الدوري المصري على نظيره فاركو، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 11 من بطولة الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لدوري المصري بيراميدز الاتحاد السكندري ستاد الدفاع الجوي الدورى المصرى الممتاز مروان حمدى كرونسلاف يورتشيتش

مواد متعلقة

صراع المربع الذهبي.. الأهلي والمصري الأشرس.. الزمالك يتحدى أزماته أمام الطلائع.. بيراميدز لا بديل له عن الفوز.. وسيراميكا يحارب من أجل الصدارة

التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري

بانتعاشة إفريقية، بيراميدز يواجه الاتحاد السكندري في الدوري المصري

بدون راحة، بيراميدز يبدأ الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندري (صور)

الأكثر قراءة

إصابة خوان بيزيرا، الزمالك يحافظ علي تقدمه أمام طلائع الجيش بعد مرور نصف ساعة

نيوكاسل يسقط أمام وست هام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدي شاب على سيدة بالفيوم

السيسي يطالب بالبناء على نتائج قمة شرم الشيخ وإعادة إعمار غزة

رئيس ألمانيا مهنئا السيسي بافتتاح المتحف الكبير: يعكس عظمة تاريخكم ومكانة مصر الراسخة

اعرف سبب قوة وتناسق أجسام قدماء المصريين

عدي الدباغ يسجل هدف الزمالك الثالث أمام طلائع الجيش

بكاء خوان بيزيرا بعد إصابته خلال مواجهة الزمالك وطلائع الجيش (صور)

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

مؤبد وغرامة 5 ملايين، عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

انخفاض يتجاوز الـ 30 جنيها وارتفاع يصل إلى 119، أسعار غريبة للسمك اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما ضوابط ذهاب المرأة للطبيب؟ أمينة الفتوى توضح (فيديو)

كيف دعا الإسلام إلى التعايش السلمي ونبذ العنف؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم صلاة العصر في المنام وعلاقته بالحصول على ترقية فى العمل

المزيد
الجريدة الرسمية