ڤاليو تكشف عن تجربة الشراء المتكاملة على Shop’IT تزامنًا مع عروض فرايداي

أعلنت ڤاليو، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر، التابعة للمجموعة إي اف جي القابضة، عن إطلاق خاصية إتمام عملية الشراء بالكامل على تطبيقها عبر منصتهاShop’IT.

ويأتي هذا التطوير استكمالًا لنجاح إطلاق منصة Shop’IT على تطبيق ڤاليو في وقت سابق من هذا العام.

ويتيح هذا التحديث لمستخدمي ڤاليو تصفّح المنتجات والتسوّق والدفع مباشرة داخل تطبيق ڤاليو باستخدام حدودهم الائتمانية، مما يوفّر رحلة تسوّق موحّدة من خلال تجربة مختلفة.

وتقدّم هذه الخاصية الجديدة تجربة دفع متكاملة داخل التطبيق، حيث يمكن للمستخدمين تصفّح المنتجات والتسوّق عبر مجموعة واسعة من الخيارات والاستمتاع بتجربة السوق الإلكتروني وإتمام عملية الدفع دون مغادرة تطبيق ڤاليو.

كما يمكنهم مشاهدة كافة تفاصيل مشترياتهم مثل السعر، ورسوم التوصيل، وتواريخ التوصيل المتوقعة، وحالة الطلب، داخل Shop’IT والدفع من خلال ڤاليو. وتعتمد ڤاليو في تنفيذ الطلبات على تكامل تقني متطور بين المنصة والتجار، من خلال تعاون تقني مع WaffarX الشريك المسؤول عن دعم البنية التكنولوجية للسوق الإلكتروني.

ويساهم هذا النظام في تبسيط العملية لكلّ من العملاء والتجّار، حيث يتم استقبال أوامر الشراء مباشرة في أنظمة التجّار الخلفية المعتادة بسلاسة وكفاءة.



وفي هذا السياق، أوضح أدهم إيهاب، رئيس قطاع المن تجات في ڤاليو، أن هذا التطور في منصة Shop’IT يمثل نقلة نوعية في عالم التسوق الرقمي، حيث يتيح للمستخدم إتمام رحلته بالكامل داخل تطبيق ڤاليو – من استكشاف المنتجات وحتى الدفع – ويمنح التجار كذلك رؤية أوضح للأداء من خلال تكامل تقني أكثر تقدمًا.

ويتزامن إطلاق هذه الخاصية مع فعاليات ڤاليو فرايداي خلال شهر نوڤمبر تحت شعار الحملة "أخفض تخفيض"، والتي تقدم خصومات حصرية وعروض كاش باك على العديد من العلامات التجارية على Shop’IT، مما يتيح للمستخدمين فرصة للاستفادة من عروض ڤاليو فرايداي دون الحاجة للخروج من المنزل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.