الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ڤاليو تكشف عن تجربة الشراء المتكاملة على Shop’IT تزامنًا مع عروض فرايداي

ڤاليو تكشف عن تجربة
ڤاليو تكشف عن تجربة الشراء المتكاملة على Shop’IT

أعلنت ڤاليو، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر، التابعة للمجموعة إي اف جي القابضة، عن إطلاق خاصية إتمام عملية الشراء بالكامل على تطبيقها عبر منصتهاShop’IT. 

ويأتي هذا التطوير استكمالًا لنجاح إطلاق منصة Shop’IT على تطبيق ڤاليو في وقت سابق من هذا العام.

ويتيح هذا التحديث لمستخدمي ڤاليو تصفّح المنتجات والتسوّق والدفع مباشرة داخل تطبيق ڤاليو باستخدام حدودهم الائتمانية، مما يوفّر رحلة تسوّق موحّدة من خلال تجربة مختلفة.

وتقدّم هذه الخاصية الجديدة تجربة دفع متكاملة داخل التطبيق، حيث يمكن للمستخدمين تصفّح المنتجات والتسوّق عبر مجموعة واسعة من الخيارات والاستمتاع بتجربة السوق الإلكتروني وإتمام عملية الدفع دون مغادرة تطبيق ڤاليو. 

كما يمكنهم مشاهدة كافة تفاصيل مشترياتهم مثل السعر، ورسوم التوصيل، وتواريخ التوصيل المتوقعة، وحالة الطلب، داخل Shop’IT والدفع من خلال ڤاليو. وتعتمد ڤاليو في تنفيذ الطلبات على تكامل تقني متطور بين المنصة والتجار، من خلال تعاون تقني مع WaffarX الشريك المسؤول عن دعم البنية التكنولوجية للسوق الإلكتروني. 

ويساهم هذا النظام في تبسيط العملية لكلّ من العملاء والتجّار، حيث يتم استقبال أوامر الشراء مباشرة في أنظمة التجّار الخلفية المعتادة بسلاسة وكفاءة.
 

وفي هذا السياق، أوضح أدهم إيهاب، رئيس قطاع المن تجات في ڤاليو، أن هذا التطور في منصة Shop’IT يمثل نقلة نوعية في عالم التسوق الرقمي، حيث يتيح للمستخدم إتمام رحلته بالكامل داخل تطبيق ڤاليو – من استكشاف المنتجات وحتى الدفع – ويمنح التجار كذلك رؤية أوضح للأداء من خلال تكامل تقني أكثر تقدمًا.

ويتزامن إطلاق هذه الخاصية مع فعاليات ڤاليو فرايداي خلال شهر نوڤمبر تحت شعار الحملة "أخفض تخفيض"، والتي تقدم خصومات حصرية وعروض كاش باك على العديد من العلامات  التجارية على Shop’IT، مما يتيح للمستخدمين فرصة للاستفادة من عروض ڤاليو فرايداي دون الحاجة للخروج من المنزل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنية التكنولوجية السوق الالكتروني الخاصية الجديدة العلامات التجارية تكنولوجيا الخدمات المالية طاع المنتجات الخدمات المالية التكنولوجية تكنولوجيا

مواد متعلقة

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب والدولار والبيض وتخفيضات على الفراخ.. البورصة تربح 6 مليارات جنيه.. وتوصيات الغرف التجارية لتطبيق المنظومة الوطنية للتتبع الدوائي

بعد اتهامها بالإساءة لأحد الأشخاص، الفنانة أميرة أديب: لا أملك صفحة على Facebook

في ظهورها الإعلامي الأول، جودي أحمد سعد تقتحم استوديو منى الشاذلي بطريقة مفاجئة (فيديو)

أحمد سعد: اشتغلت في النقاشة وبياع عيش وهذا الموقف عمري ما هنساه

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب.. المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة 2%.. ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 4.7% خلال يونيو الماضي.. موعد إجازة البنوك بمناسبة المولد النبوي 2025

ڤاليو تطلق تجربة Shop’IT الجديدة كليًا عبر تطبيقها

أسبوع رئاسي حافل: السيسي يوجه الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين.. يبحث تطورات الوضع في غزة ووقف الحرب ورفض التهجير مع قادة السعودية وفرنسا واليونان وقطر

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

الأكثر قراءة

النواب يبدأ مناقشة قرض بـ4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد

رئيس ألمانيا مهنئا السيسي بافتتاح المتحف الكبير: يعكس عظمة تاريخكم ومكانة مصر الراسخة

"تعليم القاهرة" تعلن نتيجة المرحلة الثالثة لرياض الأطفال بعد التعديل

الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدي شاب على سيدة بالفيوم

مصر للطيران تطلق حملة دعائية دولية غير مسبوقة للترويج للمتحف المصري الكبير

السيسي يطالب بالبناء على نتائج قمة شرم الشيخ وإعادة إعمار غزة

السيسي: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في الشرق الأوسط

استبعاد أحمد حمدي من قائمة الزمالك أمام طلائع الجيش

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

مؤبد وغرامة 5 ملايين، عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

انخفاض يتجاوز الـ 30 جنيها وارتفاع يصل إلى 119، أسعار غريبة للسمك اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم صلاة العصر في المنام وعلاقته بالحصول على ترقية فى العمل

الإسكندرية تحفظ الود، حكايات عمة وخال سيدي إبراهيم الدسوقي

عباقرة ولكن مجهولون، عبد الله بن عمرو بن حرام تنبأ باستشهاده وكلمه الله بغير حجاب

المزيد
الجريدة الرسمية