ڤاليو تطلق تجربة Shop’IT الجديدة كليًا عبر تطبيقها

أعلنت ڤاليو، منصة التكنولوجيا المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق Shop’IT على تطبيق ڤاليو، في خطوة لتوسيع نطاق خدماتها المالية. ويتيح هذا الإطلاق، الذي يقدَّم لأول مرة عبر التطبيق للمستخدمين تجربة تسوق متميزة وسلسة مع إمكانية الحصول على الكاش باك، مما يؤكد التزام ڤاليو بتوفير تجربة تسوق أذكى وأكثر مكافأة.

تصفح وشراء مجموعة واسعة من المنتجات

وتتيح تجربة Shop’IT الجديدة للمستخدمين تصفح وشراء مجموعة واسعة من المنتجات من علامات تجارية محلية وعالمية، ومن شركاء مثل Amazon وB2 وBlack Circles وWay Up Sports وB.TECH وغيرها الكثير مباشرةً من داخل تطبيق ڤاليو.

وبفضل هذا التحديث، أصبحت تجربة التسوق موحّدة حصريًا عبر التطبيق، ضمن منصة متكاملة توفر للمستخدمين رحلة أكثر سهولة وانسيابية.

كما يمكن لمستخدمي Shop’IT إتمام عملية الشراء عبر المنصات الإلكترونية لشركاء ڤاليو باستخدام أي وسيلة دفع متاحة، مع الحصول على كاش باك على كل معاملة مؤهلة. ويُضاف الكاش باك مباشرة إلى محفظة ڤاليو ليتمكن العملاء من استخدامه في مشترياتهم المستقبلية.

بالإضافة إلى ذلك، يوفّر Shop’IT خصومات حصرية داخل التطبيق لا تتوافر في أي مكان آخر، إلى جانب عروض التجار المتاحة عبر أي وسيلة دفع، وعروض اختيار ڤاليو كوسيلة دفع، بالإضافة إلى الكاش باك من Shop’IT، مما يجعل تطبيق ڤاليو الوجهة الأمثل للتسوق.

وتعتمد التجربة على تقديم عروض وتوصيات مخصصة، بما يجعل رحلة التسوق أكثر سهولة وملاءمة لاحتياجات كل مستخدم.

وفي هذا السياق، صرّح أدهم إيهاب، رئيس قطاع المنتجات في ڤاليو قائلا:"يمثل هذا الإطلاق نقلة نوعية في كيفية تقديم القيمة لمستخدمينا. فمن خلال إطلاق Shop’IT داخل تطبيق ڤاليو، نؤسس منظومة تسوق موحّدة وسهلة الاستخدام، تتيح للمستخدمين اكتشاف المنتجات وتصفحها والوصول إلى العروض الحصرية في مكان واحد اليوم، على أن نوفر في المرحلة المقبلة رحلة تسوق متكاملة من البداية للنهاية على تطبيق ڤاليو. سواء كان الأمر شراء ملابس جديدة، أو أحدث الأجهزة، أو التسوق للاحتياجات اليومية، فإن Shop’IT يقدم تجربة أذكى وأكثر تخصيصًا وغنى بالمكافآت. هذا التطوير يعزز راحة المستخدمين ويوفر أسعارًا تنافسية، بما يقوي علاقتهم بڤاليو ويعزز ولاءهم لها."

ويأتي هذا الإطلاق كجزء من استراتيجية ڤاليو لتعزيز حلولها الرقمية، حيث ستواصل الشركة توسيع Shop’IT بإضافة المزيد من التجار والمنتجات والخصائص التي تمنح المستخدمين تجربة تسوق أكثر تكاملًا وتنوعًا.

