رئيس وزراء المجر يؤكد الحرص على تعزيز التعاون مع مصر ويدعو السيسي لزيارة بلاده في 2026

أعرب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، عن بالغ تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا عمق العلاقات بين البلدين، ومعربًا عن سعادته بزيارة مصر للمرة الثانية خلال أقل من شهر، حيث شارك في قمة شرم الشيخ للسلام التي عقدت في 13 أكتوبر ٢٠٢٥، وشدد على حرص حكومته على مواصلة تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، وتطلع بلاده لاستقبال الرئيس في زيارة رسمية إلى المجر خلال عام ٢٠٢٦.

واستقبل الرئيس السيسي، اليوم، فيكتور أوربان، رئيس وزراء دولة المجر، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، ومن الجانب المجري مارسيل بيرو كبير مستشاري الأمن القومي لرئيس وزراء المجر، وجيليرت ياسزاي، رئيس مجموعة 4iG للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسفير المتجول المسئول عن تطوير العلاقات التجارية الدولية، وميكلوش ماروث كبير مستشاري رئيس وزراء المجر، ويانوش ماتي وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء المجر.

