الأربعاء 07 مايو 2025
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أخبار مصر

مصفاة ميدور تحصل على شهادة صلاحية المنشأة لاشتراطات الوقاية من أخطار الحريق

مصفاة ميدور تحصل
مصفاة ميدور تحصل على شهادة صلاحية المنشأة لاشتراطات الوقاية
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حصلت شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) على شهادة صلاحية المنشأة لاشتراطات الوقاية من أخطار  الحريق، والتي تسلمها الدكتور عمرو لطفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، من العميد محمد عطالله الديب، مدير إدارة الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الحرة بالإسكندرية، ووكيل أول وزارة العمل بالمحافظة. 

شهادة صلاحية
شهادة صلاحية

ويأتي ذلك في إطار جهود الشركة لتنفيذ المحور الخامس من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتهيئة بيئة عمل آمنة من خلال اتباع أعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة. 

ملامح خطة ميدور التي تنفذها للتوافق  مع اشتراطات الحماية المدنية 

وخلال مراسم التسليم، استعرض الدكتور عمرو لطفي ملامح خطة شركة ميدور التي تم تنفيذها مؤخرا للتوافق مع اشتراطات الحماية المدنية، مؤكدًا أن هذه الخطة جاءت كنتيجة مباشرة للتنسيق المستمر مع مسئولي السلامة والصحة المهنية بوزارة البترول والثروة المعدنية، والهيئة المصرية العامة للبترول.

وأشادت القيادات الأمنية بالمحافظة، والحضور من الجهات المعنية، بالخطوات الجادة التي تتخذها شركة ميدور في ملف السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، مؤكدين أنها تمثل نموذجا يحتذى به في تأمين بيئة العمل. 

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