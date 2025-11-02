تكريم سعاد الصباح واختيار ناهد صلاح بلجنة تحكيم مهرجان الناظور للسينما والذاكرة المشتركة

تشارك الناقدة والكاتبة السينمائية المصرية ناهد صلاح في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة ضمن فعاليات الدورة الرابعة عشرة من المهرجان الدولي للسينما والذاكرة المشتركة بالناظور، الذي يُقام في مدينة الناظور بالمملكة المغربية خلال الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2025، تحت شعار "ذاكرة السلام".

تضم لجنة التحكيم إلى جانب ناهد صلاح كلًا من: نادية لحميدي من المغرب (رئيسة اللجنة)، ولوركا سبيتي من لبنان، وماريا إغليسياس وخايمي نوغويرا من إسبانيا، وسوزان أبو حزان من لبنان.

يشارك في المهرجان هذا العام أكثر من 30 فيلمًا من القارات الخمس، تتوزع بين 8 أفلام وثائقية، و8 أفلام روائية طويلة، و12 فيلمًا قصيرًا تتنافس ضمن مسابقاته الرسمية، إلى جانب عروض خاصة وندوات فكرية واحتفالية بالذكرى الخمسين لـ"المسيرة الخضراء".

تحمل الدورة الرابعة عشرة شعار "ذاكرة السلام"، وتُخصص ندوة دولية بعنوان "في ضرورة السلام... نحو عدالة انتقالية عالمية" بمشاركة مفكرين وحقوقيين من مختلف الدول، تأكيدًا على رسالة المهرجان في ترسيخ ثقافة الحوار والتسامح عبر السينما.

كما تشهد هذه الدورة حضورًا مميزًا للشاعرة الكويتية الدكتورة سعاد الصباح كضيفة شرف، في إطار تكريمها لدورها الثقافي والإبداعي الريادي، واحتفاءً بإسهاماتها في تعزيز قيم السلام والتواصل الإنساني.

