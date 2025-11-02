"الوقت الذي يحتاجه" يحصد جائزة مهرجان تطوان السينمائي في المغرب

فاز فيلم "الوقت الذي يحتاجه" للمخرجة الإيطالية فرانشيسكا كومينشيني بجائزة "مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط"، في دورته الثلاثين، التي أسدل الستار عليها، السبت، في المغرب.

ونال الفيلم الفرنسي البلجيكي (موسيقى تصويرية لانقلاب) الجائزة الخاصة للجنة التحكيم كما نوهت لجنة التحكيم بالفيلم المغربي (المرجا الزرقا) للمخرج داوود أولاد السيد.

وحصلت على جائزة أفضل ممثلة جيوفانا بينيدتي عن دورها في الفيلم الفرنسي (المملكة) للمخرج جوليان كولونا فيما حصل المغربي سعد موفق على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم (سوناتا ليلية) للمخرج عبد السلام الكلاعي.



وذهبت جائزة النقد التي تحمل اسم الناقد الراحل مصطفى المسناوي لفيلم "فيرميجليو" أو (عروس الجبال) للمخرجة الإيطالية مورا ديلبيرو.

وحصل المخرج الإسباني أنطون ألفاريس على جائزة العمل الأول عن الفيلم الوثائقي (جيتار الفلامنجو)، فيما كرم المهرجان في حفل الختام الممثلة الإسبانية عايدة فولك.



