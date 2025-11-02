الأحد 02 نوفمبر 2025
نقابة المحامين تعلن بدء تحصيل اشتراكات العضوية والعلاج لعام 2026

نقابة المحامين، فيتو
نقابة المحامين، فيتو

أعلنت نقابة المحامين عن بدء تحصيل اشتراكات النقابة والعلاج لعام 2026، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 2 نوفمبر 2025، وذلك في إطار حرص مجلس النقابة على تجنّب التكدس وتيسير الإجراءات على المحامين في النقابة العامة والنقابات الفرعية.

أماكن التحصيل

وأوضحت النقابة أن تجديد الاشتراكات متاح من خلال مقر النقابة العامة بنادي المحامين النهري بالمعادي، بالإضافة إلى جميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، بما يضمن سهولة وسرعة إتمام إجراءات السداد لجميع الأعضاء.

تفعيل خدمة العلاج في يناير 2026

وأضافت النقابة أنه سيتم تفعيل خدمة الاشتراك في العلاج اعتبارًا من يوم 1 يناير 2026، وذلك لغير المشتركين في نظام العلاج لعام 2025، مؤكدة حرصها على تطوير منظومة الخدمات المقدّمة للأعضاء وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم وأسرهم.

