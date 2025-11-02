الأحد 02 نوفمبر 2025
وزير الإسكان يتابع تسليم وحدات المرحلة الأولى من "سكن لكل المصريين" بحدائق العاصمة

 تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عملية تسليم الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين محور الإسكان المتوسط" بمنطقة ٢٣٥٠ فدانا بمدينة حدائق العاصمة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن المشروع يأتي ضمن سلسلة الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لتوفير وحدات سكنية حديثة متكاملة الخدمات، في إطار خطط التوسع العمراني وتوفير وحدات سكنية تتناسب مع جميع فئات المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن المشروع يضم ٣٠٧ عمارات بإجمالي عدد ٧٣٦٨ وحدة سكنية، لافتًا إلى أنه جارٍ تسليم المرحلة الأولى من المشروع بعدد ٢٥ عمارة سكنية وهي العمارات من 1: 12 ومن 99: 111 والتي تضم ٦٠٠ وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين ١٠٠ و١٢٠ مترًا مربعًا.

وكَّلف وزير الإسكان مسئولي جهاز حدائق العاصمة بتذليل أي عقبات لسرعة تسليم الوحدات السكنية للمواطنين حرصًا على تلبية احتياجات جميع المستفيدين، وتأكيدًا على حرص وزارة الإسكان على استكمال جميع المشروعات السكنية وتسليمها في المواعيد المقررة بما يضمن تلبية تطلعات المواطنين وتحقيق الاستقرار السكني الملائم لهم.

من جانبه أوضح المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز حدائق العاصمة، أن مشروع "سكن لكل المصريين محور الإسكان المتوسط" بمنطقة ٢٣٥٠ بمدينة حدائق العاصمة يتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من أهم المحاور والطرق الرئيسية، ويتميز بتصميمات عصرية وفق أعلى معايير الجودة والراحة، بما يوفّر بيئة سكنية آمنة وخدمات متكاملة تحقق مستوى معيشي راقٍ للسكان.

