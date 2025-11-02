الأحد 02 نوفمبر 2025
أخبار مصر

"تعليم القاهرة" تعلن نتيجة المرحلة الثالثة لرياض الأطفال بعد التعديل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة 
برعاية الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية عن نتيجة المرحلة الثالثة (بعد التعديل) رياض أطفال لمحافظة القاهرة للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، اليوم الأحد الموافق ٢ نوفمبر. 

نتيجة رياض الأطفال محافظة القاهرة 

وأوضحت تعليم القاهرة أنه يمكن لأولياء الأمور معرفة النتيجة عن طريق الدخول على الرابط التالي 
 

كما وجهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عددا من التعليمات والشروط في حالة القبول برياض أطفال (ولا يتم القبول بدونها ):

1- دفع المصروفات بالمدرسة وبالبريد في غضون 15 يومًا من تاريخ إعلان نتيجة المرحلة وإلا سيتم إلغاء التقديم نهائيًا.

2- لا يقبل ملف الطفل إلا ببطاقة ولى الأمر لمحافظة القاهرة فقط.

3- لا يوجد تعديل أو تحويل بعد القبول بالتنسيق في نفس العام الدراسي.

4- ممنوع منعًا باتًا دفع أي مبالغ مالية أو تبرعات للمدرسة المقبول بها الطفل.

- التعليمات والشروط في حالة عدم القبول بالمرحلة الحالية:

1- لا توجد أي تأشيرات أو استثناءات في التقديم.

2- لا يوجد حاليا أي تعديل أو تحويل سواء ورقيا أو إلكترونيا. 

