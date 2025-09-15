الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

خطوات الاستعلام عن نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق رياض الأطفال بالقاهرة

رياض الأطفال، فيتو
رياض الأطفال، فيتو
بدأ عدد كبير من أولياء الأمور في البحث عبر محركات البحث المختلفة عن خطوات الاستعلام عن نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال لمحافظة القاهرة بعد إعلانها رسميا.

واستكمالا للخدمات التي تحرص بوابة فيتو على تقديمها لجميع أولياء الأمور عبر موقعها، ننشر خطوات الاستعلام عن نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق رياض الأطفال بمحافظة القاهرة.

1- الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة من هنــــا 

2- ثم اختيار أيقونة رياض الأطفال من هنـــا 

3- ثم الضغط على “استعلام عن نتيجة ”.

4- ثم يقوم ولي الأمر بإدخال الرقم القومي للطفل من هنــا 

5- ثم الضغط على كلمة “بحث” 

 

كما وجهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عددا من التعليمات والشروط في حالة القبول برياض أطفال (ولا يتم القبول بدونها ):

1- دفع المصروفات بالمدرسة وبالبريد في غضون 15 يومًا من تاريخ إعلان نتيجة المرحلة وإلا سيتم إلغاء التقديم نهائيًا.

2- لا يقبل ملف الطفل إلا ببطاقة ولى الأمر لمحافظة القاهرة فقط.

3- لا يوجد تعديل أو تحويل بعد القبول بالتنسيق في نفس العام الدراسي.

4- ممنوع منعًا باتًا دفع أي مبالغ مالية أو تبرعات للمدرسة المقبول بها الطفل.

- التعليمات والشروط في حالة عدم القبول بالمرحلة الحالية:

1- لا توجد أي تأشيرات أو استثناءات في التقديم.

2- لا يوجد حاليا أي تعديل أو تحويل سواء ورقيا أو إلكترونيا.
 

وكانت أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال لمحافظة القاهرة، للعام الدراسي ٢٠٢٥-٢٠٢٦.

 

نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال لمحافظة القاهرة

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه يمكن لأولياء الأمور معرفة نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال لمحافظة القاهرة من هـــنــــا.

 

