المبعوث الأمريكي إلى سوريا: الشرع سيزور واشنطن

قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا مساء اليوم السبت، إن أحمد الشرع سيزور الولايات المتحدة.

وأضاف المبعوث الأمريكي إلى سوريا: نأمل في أن تنضم سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي خلال زيارة الشرع لواشنطن.

 

إدارة ترامب تدعم إلغاء عقوبات قانون قيصر على سوريا

وأمس، صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدعم إلغاء عقوبات "قانون قيصر" على سوريا من خلال مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني.

وأكد المتحدث أن "إدارة ترامب تدعم إلغاء عقوبات قانون قيصر على سوريا من خلال مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يناقشه المشرعون الأمريكيون حاليا".

وأضاف المتحدث أن "الولايات المتحدة على تواصل دائم مع شركائها الإقليميين، وترحب بأي استثمار أو مشاركة في سوريا تدعم فرصة جميع السوريين في بناء بلد ينعم بالسلام والازدهار".

 

رفع العقوبات عن سوريا

كما أوضح أن "رفع العقوبات عن سوريا يسهم في الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش ويمنحها فرصة لمستقبل أفضل"، وذلك علي حد قوله.

