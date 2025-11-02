سلامة الغذاء: تحديث قاعدة بيانات متبقيات المبيدات وتعميمها على جميع فروع الهيئة بالمحافظات 

أكد الدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء أن التحول إلى إصدار شهادة صلاحية «موثقة ومؤمّنة» للرسائل التصديرية أضاف للمنتج المصري رصيدًا كبيرًا واضحًا في الأسواق الدولية، وأسهم في تحقيق الصورة الإيجابية التي ظهرت بها الشركات المصرية في المعارض الخارجية.

وشدد على أن هذا النجاح «ليس إنجازا للهيئة وحدها ولا المجلس وحده، لكنه جهد قطاع كامل يضم المنتجين والمصنعين والمصدرين.

وكشف «الهوبي» عن أن الهيئة أصدرت خلال العشرة أشهر الماضية نحو 161 ألف شهادة لرسائل تصديرية، تغطي ما يقارب 7.5 مليون طن من المنتجات الغذائية والزراعية، وهو رقم كبير يعكس حجم العمل الواقع على إدارة الشهادات وفريق الهيئة موضحا أنه تم حصر الشكاوى الواردة من الشركات، فتبين أن جزءًا معتبرًا منها يتعلق بطلب الحصول على الشهادة بصورة عاجلة رغم أن الشحنات في طريقها للميناء، أو بوجود فروق بين الأوزان المثبتة في الشهادة وتلك الواردة في الفاتورة الفعلية، وهو ما يترتب عليه اختلاف عدد العينات وتكاليفها.



وشدد «الهوبي» على أن الهيئة تدعم فتح الأسواق وحركة التصدير، وتراقب الحفاظ على سمعة المنتج المصري، من خلال الرقابة على إلتزام الشركات بالاشتراطات والقواعد المُبلّغة للأسواق المختلفة.

وأكد الدكتور طارق الهوبي أن باب مكتبه مفتوح دائمًا، وأن التواصل مع المجلس التصديري يتم بشكل يومي، لأننا نعمل كفريق واحد، ونستهدف الحد من عدد التحديات التي تواجه الصادرات المصرية من مختلف المنتجات الغذائية في ظل التعاون المستمر مع المجلس، مشيرًا إلى أن ما تحقق من زيادة في الصادرات، وما يُستهدف الوصول إليه بقيمة 11 مليار دولار، سيكون إنجاز مشترك للقطاع كله.



وشهدت الندوة تفاعلًا واسعًا بين ممثلي الشركات ومسؤولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتمت الإجابة على جميع الاستفسارات الفنية والإجرائية، خاصة مع إعلان الهيئة أن الفترة المقبلة ستشهد تحديث قاعدة البيانات الخاصة بحدود متبقيات المبيدات وتعميمها على جميع فروع هيئة سلامة الغذاء، إلى جانب إعادة تقييم نسب سحب العينات من الشركات بما يضمن دقة النتائج وتقليل فرص الرفض الخارجي، مع الحفاظ على سمعة وتنافسية الصادرات الغذائية المصرية بالتنسيق الكامل مع المجلس التصديري والغرف المعنية، حفاظًا على سمعة الصادرات المصرية.

