صدور المجموعة القصصية "حارسة الحكايات" للكاتب إبراهيم فرغلي

صدر حديثا عن دار الشروق للنشر والتوزيع، المجموعة القصصية "حارسة الحكايات" للكاتب إبراهيم فرغلي، حيث تشارك ضمن إصدارات الدار الجديدة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025.

المجموعة القصصية حارسة الحكايات

ومن أجواء المجموعة: في هذه القصص الـ8، نلتقي بشخصيات تجرأت على مواجهة أشباحها، سواء أشباح حقيقية أو نسجًا من خيالها.



من مغارات مظلمة حيث الأساطير تنبض بالحياة، إلى قصور قديمة تخفي قصصًا من العزلة والهروب، كل رحلة هي بحث مستمر عن إجابات لأسئلة تمس جوهر الوجود، كيف نعيش وكيف نموت، وكيف نتصالح مع الماضي؟

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