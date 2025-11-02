الأحد 02 نوفمبر 2025
باستخدام كزلك، نص أمر إحالة عاطلين متهمين بإصابة صديقهما في الأزبكية

أمرت نيابة الأزبكية بإحالة عاطلين متهمين بالتعدي على صديقهم وضربه بآلة حادة مما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة بدائرة القسم لمحكمة جنايات القاهرة. 


وجاء في امر الإحالة أن المتهمان خلال أكتوبر الماضي دائرة قسم شرطة الأزبكية بمحافظة القاهرة، تعديا عمدا على المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد، حيث بيتا النية وعقدا العزم على الاعتداء عليه، فانتظراه في أحد الأماكن التي اعتادا مروره منها.


وأضاف أمر الإحالة ان المتهمين ما أن ظفرا بالمجني عليه حتى أمسكه المتهم احدهما، واعتدى عليه الاخر الأول باستخدام كزلك في عينه اليسرى، مما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة قدرت بنسبة 35%.


تلقت مباحث قسم شرطة الازبكية بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين 3 شباب وإصابة أحدهم وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين 3 عاطلين بسبب خلافات بينهم أقدم خلالها اثنين منهم علي ضرب المجني عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة الأزبكية الأزبكية قسم شرطة الأزبكية النيابة العامة جنايات القاهرة محكمة جنايات القاهرة

الجريدة الرسمية