طريقة حساب العائد على حساب ميجا توفير في بنك القاهرة "آخر تحديث "

يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن تفاصيل الفوائد والعائد على حساب ميجا توفير، وذلك بعد آخر تخفيض في اسعار الفائدة من البنك المركزي.

وتشمل قائمة وطريقة حساب عائد ميجا توفير كالتالي:

يتم احتساب العائد على أساس أدنى رصيد دائن خلال الشهر طبقا لكل شريحة وفقا للشرائح الآتية:

0 - 49,999 جم

0.00% العائد الشهري

0.00% العائد الربع سنوي

0.00% العائد السنوي

50,000 - 999,999 جم

11.75%العائد الشهري

12.25%العائد الربع سنوي

12.75%العائد السنوي

1,000,000 - 9,999,999 جم

13.75%العائد الشهري

14.25%العائد الربع سنوي

14.75%العائد السنوي

10,000,000 -19,999,999 جم

16.75%العائد الشهري

17.25%العائد الربع سنوي

17.75%العائد السنوي

من 20,000,000 جم فأكثر

17.75%العائد الشهري

18.00%العائد الربع سنوي

18.25%العائد السنوي.



ومن جانب آخر كشف بنك القاهرة عن الحد الأدنى لفتح الحساب ورسوم أخرى مرتبطة بحسابات وفر لعملاء البنك.

وضمت القائمة في الرسوم من قبل بنك القاهرة لعملائه ما يلي:

الحد الأدنى لفتح الحساب

لا يوجد

مصاريف فتح الحساب

مجانًا

مصاريف كشف الحساب / إخطار

مجانًا ربع سنوي

مصاريف خدمة الحساب

5 جم شهريًّا

إصدار بطاقة الخصم المباشر بطاقة ميزة

مجانًا أول مرة



